被輪胎製造耽誤的軍靴王者！PALLADIUM歷年跨界聯名都成話題

街頭風格加上軍事元素的鞋履，因而聞名的PALLADIUM近期為品牌誕生75周年，與法國外籍兵團（Légion Étrangère）合作，推出聯名PALLABROUSSE LEGACY靴，藉以紀念雙方長期夥伴關係，並找回創始之初的正統「軍靴」。然而，這是雙方第二次聯手，因為早在1947年，法國外籍兵團就成為PALLADIUM客戶，並奠定現今產品的特色，後來更以軍靴分別與KENZO、MICHELIN等品牌聯名，都成為當年話題鞋款。

PALLADIUM轉型成製鞋品牌後，就替40年代的法國外籍兵團量身打造軍靴，自當時的宣傳廣告就能知道，標榜材質堅固、耐磨的靴款就已誕生。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM的歷史可以回溯到20世紀初期，當時品牌是專門製作飛機輪胎的廠商，但主要是提供給軍機使用，不過隨著二次大戰結束，對於輪胎的需求也銳減，於是在1947年，毅然的轉型。品牌創辦人把製作飛機輪胎的技術轉移，成為鞋履不可或缺的大底，並選在靠近法國東部的Pont De Cheruy一地設立製鞋工廠。PALLADIUM經營者在過去都和法國軍方交好，於是首單生意便是來自當時政府的託付，要替時常在北非阿爾及利亞沙漠，以及地形崎嶇的摩洛哥Atlas山脈訓練的法國外籍兵團打造合適鞋履。

在20世紀初期，PALLADIUM還沒製鞋之前，還是軍用飛機輪胎的供應商。圖／PALLADIUM提供

考量到兵團所處的惡劣環境，PALLADIUM便開發出具備良好透氣性及舒適度，再加上材質堅固、耐磨的靴款，深獲需要長時間在炎熱且惡劣環境下工作的軍人們喜愛。也可以說，這是PALLADIUM歷史上的首個聯名合作，並催生出招牌的PALLABROUSSE以及PAMPA兩款軍靴。

PALLADIUM的PALLABROUSSE靴，自品牌創立開始就成為主打商品。圖／PALLADIUM提供

爾後，PALLADIUM便不斷優化，加入新材質與技術，讓PALLABROUSSE以及PAMPA兩款軍靴，不被流行風潮拋棄，反倒成為經典設計，更是品牌最具識別的風格。於是在2017年，也是PALLADIUM成立70周年時，便和以黃色微笑符號著稱的SMILEY合作，推出聯名鞋就是以PAMPA款式衍生而來。鞋面採用輕盈耐磨的 10 盎司純棉帆布，鞋身外側、鞋襯內裡、甚至是鞋帶頭，滿滿都是嘴角上揚的笑臉圖案。

2017年，也是PALLADIUM成立70周年時，便和以黃色微笑符號著稱的SMILEY合作，推出聯名鞋就是以PAMPA款式衍生而來。圖／PALLADIUM提供

不僅軍靴產品深植人心，PALLADIUM在2019年還復刻90年代經典PALLASHOCK厚底帆布鞋，並與高級時裝品牌KENZO聯名，以城市探險為主題，融合兩個品牌各自悠久歷史，推出一系列特別限定靴款。在鮮明色彩的鞋身繡上專為聯名而創作的復古Logo圖樣，還提供包括黑色、紅色、粉色及綠色等選擇，顛覆了眾人對PALLADIUM的印象。

到了2020年，PAMPA靴款再度登場，這次PALLADIUM拋棄成見，選擇與法國另一輪胎大廠米其林（MICHELIN）跨界。聯名鞋款大底採用米其林輪胎特殊膠複合材料導入獨特V字形胎紋與3D花紋槽設計，將其輪胎優越穩定性、抓地力與耐磨性能結合製鞋工藝，這樣的組合前所未見。針對多變天候、地形、地面穩定度、抓地力及耐磨性能皆完美提升；雙品牌聯手引領潮流機能鞋進入新境界。

2020年PAMPA靴款再度登場，這次PALLADIUM拋棄成見，選擇與法國另一輪胎大廠米其林（MICHELIN）跨界。圖／PALLADIUM提供

而在今年PALLABROUSSE靴款正式回歸，陸續的先推出75周年限量復刻版本之外，更與有著「小狐狸」暱稱的時裝品牌Maison Kitsuné的聯名款。靴款以帆布搭配橡膠材質打造，保留原有的輪廓和鞋帶穿孔旁的PALLADIUM標籤裝飾，特別的是原本鞋側的品牌圓形標誌變成Maison Kitsuné最具辨識度的小狐狸圖案，還在鞋墊上壓印PALLADIUM X Café Kitsuné的聯名字樣，上市後立刻秒殺。

2022年PALLABROUSSE靴款正式回歸，陸續的先推出75周年限量復刻版本之外，更與有著「小狐狸」暱稱的時裝品牌Maison Kitsuné的聯名款。圖／PALLADIUM提供

最後年末現身的PALLABROUSSE LEGACY靴，則是完整的復刻了當年為法國外籍兵團所設計的款式，還特別加入當時第一雙軍靴元素與兵團標誌。還使用軍隊名稱Légion Étrangère、外籍兵團士兵所配戴的白色軍帽以及象徵著法國外籍兵團的菁英部隊的火焰符號、軍團格言Legio Patria Nostra以刺繡方式裝飾，再次強調雙方多年以來的夥伴關係。