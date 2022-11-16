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金湖飯店推兔年圍爐宴及外帶年菜 道道都是主廚手路菜

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
昇恆昌免稅店公共事務室經理曹惠鈞（右）與主廚一起推薦今年的圍爐宴及外帶年菜。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌免稅店公共事務室經理曹惠鈞（右）與主廚一起推薦今年的圍爐宴及外帶年菜。記者蔡家蓁／攝影

想好年菜要吃什麼了嗎？金湖飯店表示，兔年圍爐宴及外帶年菜於即日起開放預購，為滿足鄉親不同的飲食喜好，今年以中西合璧的概念設計全新「玉兔報福」外帶桌菜，另外國內疫情趨緩解封，金湖飯店推出「新春鴻兔賀歲宴」與「銀兔滿堂闔家宴」兩款圍爐宴，道道都是費時又費工的主廚功夫手路菜，提前預購還有好禮相贈。

昇恆昌免稅店公共事務室經理曹惠鈞表示，金湖飯店今年推出「玉兔報福」外帶年菜，中西合璧滿足不同喜好，讓民眾在家也能輕鬆享受星級美味，此次精選頂級海外食材製作而成的「南非鮑魚芙茸長年菜」與「孜然羊排香米糕」，還有過年必備料理「經典九孔佛跳牆」、「糖醋紅燒金鯧魚」缺一不可。

另外，還有使用豬大骨加入大量陳年紹興酒煨煮三小時的「紹興老酒煨元蹄」，與最受金門大小朋友喜愛的「龍蝦三明治」與「正宗港式蛋塔/木桶豆花」等，「玉兔報福」外帶年菜每套9道只要開運價$9800元，限量前50位再加贈湖光餐廳現金券$3000；15日起開放預購，12月31日前完成預訂，再加送手工鹹蛋糕乙條。

針對頂級客戶，也推出「新春鴻兔賀歲宴」$19800+10%與「銀兔滿堂闔家宴」$12800+10%兩款迎春圍爐宴，各式功夫菜美味料理，各別共計11道頂級年菜，且道道都是主廚的精選之作！「新春鴻兔賀歲宴」，選用南美龍蝦、南非鮑魚、干貝、龍虎班、帝王蟹等珍稀昂貴食材製作，本次主廚真心推薦「松露清蒸南非鮑魚」精選進口南非活鮑，均勻淋上黑松露醬汁，添增入口時神奇美好的感受，同時帶來創新又不失年味的特色料理。

而金湖飯店特別於「銀兔滿堂闔家宴」中，設計「美點雙揮」內容包含「手作港點流沙包」，奶香濃郁及金黃色的瓊漿香甜，這道甜點深受大小孩的喜愛，另外「老火一品燉雞湯」可是使用老土雞熬煮出的奶黃色，雞肉鮮甜軟嫩，並帶有香菇香氣，這道湯喝了身子都暖起來，以上兩套圍爐宴絕對是年節聚餐最佳選擇。

金湖飯店即日起開放預約，自元月21日除夕起至1月26日(初五)全採事前預約制，除夕夜現場還有迎財神、祥獅拜新年表演，另加碼魔術、創意氣球等鬧熱活動，陪你一起共度農曆新年。

金湖飯店主廚與吉祥物瀨桑一起推介今年的圍爐宴及外帶年菜。記者蔡家蓁／攝影
金湖飯店主廚與吉祥物瀨桑一起推介今年的圍爐宴及外帶年菜。記者蔡家蓁／攝影
金湖飯店主廚示範「松露清蒸南非鮑魚」，這道料理選用進口南非活鮑，均勻淋上黑松露醬汁，看起來相當可口。記者蔡家蓁／攝影
金湖飯店主廚示範「松露清蒸南非鮑魚」，這道料理選用進口南非活鮑，均勻淋上黑松露醬汁，看起來相當可口。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌免稅店公共事務室經理曹惠鈞推薦今年的圍爐宴及外帶年菜，希望滿足老饕的喜好。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌免稅店公共事務室經理曹惠鈞推薦今年的圍爐宴及外帶年菜，希望滿足老饕的喜好。記者蔡家蓁／攝影

年菜 南非 玉兔

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