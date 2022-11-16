Flōt 舒眠浮樂枕可調式體驗！物理牽引、漂浮舒壓的雙重舒眠享受

長時間盯手機電腦，導致頸椎疲勞而引發失眠是很多現代入到困擾。更嚴重的是，因為失眠而睡姿不良，讓頸椎惡性循環的被持續傷害，就會讓肩頸腰背總是緊繃而越睡越累。來自美國的TripPal 延續他們的熱銷產品「TP360全支撐頸枕」的 創新精神而研發的「Flōt 2.0 舒眠浮樂枕」的設計初衷，就是希望能將各種物理舒壓的機能加以整合，來幫你將這令人抓狂的失眠魔咒給全面破解！

圖 / 有.設計 uDesign 提供

「Flōt 浮樂枕」最特別的地方就是它內建的Flot-Tech微牽引舒壓氣囊，不只能調整你頭頸理想的弧度高度(達10CM），更具備了「物理微牽引」與 「飄浮輕舒壓」的雙重舒眠機能。透過手動氣泵及金屬洩氣閥，就能給內建雙層結構的舒壓氣囊充洩氣，精準調整你頸椎最健康的弧度與最舒適的高度。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

而Flōt更 採用的HybridFlex ，TripPal 獨家專利的雙層聚胺酯處理技術，舒適柔軟又足夠紮實支撐的特性，「軟硬兼施」 的均衡分散睡眠時頭頸肩壓力，解決了傳統睡枕無法突破的設計盲點。

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