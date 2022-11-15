亞太區Predator League日本總決賽精彩落幕 2024決戰菲律賓

睽違3年再度重新舉辦的亞太區最大實體電競賽事「2022宏碁亞太區Predator League」日本總決賽11月13日在東京圓滿落幕，亞洲15個區域30個參賽團隊表現出色，《DOTA2》、《PUBG》2個遊戲分別由菲律賓、越南奪得冠軍寶座和Predator Shield掠奪者盾牌，宏碁同時也預告下一屆2024年將轉戰菲律賓，再掀精彩戰局。

2022年參與賽事的隊伍多達6,612支，最終總決賽由自全亞洲15個區域的30個精銳隊伍於東京激烈對戰角逐冠軍榮耀，不只現場氣氛激烈緊張，台灣也在開賽後於線上全程直播，並同步舉辦總決賽直播觀賽實體派對，線上線下超過萬人見證3天賽事對戰過程，緊湊密集的賽事中隨處可見電競選手們的精湛戰技和心力。