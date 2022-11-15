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亞太區Predator League日本總決賽精彩落幕 2024決戰菲律賓
睽違3年再度重新舉辦的亞太區最大實體電競賽事「2022宏碁亞太區Predator League」日本總決賽11月13日在東京圓滿落幕，亞洲15個區域30個參賽團隊表現出色，《DOTA2》、《PUBG》2個遊戲分別由菲律賓、越南奪得冠軍寶座和Predator Shield掠奪者盾牌，宏碁同時也預告下一屆2024年將轉戰菲律賓，再掀精彩戰局。
2022年參與賽事的隊伍多達6,612支，最終總決賽由自全亞洲15個區域的30個精銳隊伍於東京激烈對戰角逐冠軍榮耀，不只現場氣氛激烈緊張，台灣也在開賽後於線上全程直播，並同步舉辦總決賽直播觀賽實體派對，線上線下超過萬人見證3天賽事對戰過程，緊湊密集的賽事中隨處可見電競選手們的精湛戰技和心力。
「Unite as One」是2022年Predator League的主題，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，於疫情後排除萬難首度舉辦跨區大型實體賽事，提供機會讓各區專業選手彙集日本相聚對決，在現場與世界各國選手們面對面時的心情十分激動，賽事的成功是由選手、團隊、同仁及各方支持努力的成果，宏碁也會持續堅持投入遊戲社群經營及賽事舉辦，期望號召有志磨練戰技及爭取戰績的隊伍投入參與，於2024年菲律賓下屆賽事再見。
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