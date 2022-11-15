金三角上身！ Somi、Maya Hawke搶戴PRADA公平金珠寶

珍貴的事物總值得我們珍惜，無論是稀少高價的黃金，又或是人類與世界無形也無價的永續。PRADA推出首個使用100%認證回收黃金的Eternal Gold高級珠寶系列，除了將品牌經典的三角形融入設計，更邀請到韓星Somi全昭彌、星二代Maya Hawke搶先配戴。

傳統的「負片效果」被改造成奇特的金色視覺，全昭彌與Amanda Gorman，全數都穿戴上了PRADA Eternal Gold高級珠寶系列的不同單品例如耳環、項鍊、甚至是可以配戴在手臂上的簡約設計。然而色彩一概被抽離成黑白灰，僅有黃金保留了誘人成色，更凸顯了PRADA Eternal Gold的珍貴與動容。

正由於環保、公益、公平的意識已經在全世界燃起，但如何保證珍貴物資如鑽石、黃金、貴金屬在開採的過程中保障勞工權益、沒有不法情事的發生？原來PRADA透過Aura區塊鏈聯盟，以實現黃金開採的可追溯性，並展現了對原產地、採購過程，以及生產供應鏈的透明化。在Ferdinando Verderi擔任創意總監、David Sims擔任攝影的視覺中，韓星全昭彌（Somi Jeon）、美國得獎詩人Amanda Gorman，以及伊森霍克與烏瑪舒曼之女、Maya Hawke，共同演繹了這一系列特殊的影像。