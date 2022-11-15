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金三角上身！ Somi、Maya Hawke搶戴PRADA公平金珠寶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
PRADA推出首個使用100%認證回收黃金的Eternal Gold高級珠寶系列，並邀請到韓星Somi全昭彌（左）、星二代Maya Hawke（中）與美國得獎詩人Amanda Gorman搶先配戴、拍攝宣傳視覺。圖 / 翻攝自 IG @ Prada（合成圖）
PRADA推出首個使用100%認證回收黃金的Eternal Gold高級珠寶系列，並邀請到韓星Somi全昭彌（左）、星二代Maya Hawke（中）與美國得獎詩人Amanda Gorman搶先配戴、拍攝宣傳視覺。圖 / 翻攝自 IG @ Prada（合成圖）

珍貴的事物總值得我們珍惜，無論是稀少高價的黃金，又或是人類與世界無形也無價的永續。PRADA推出首個使用100%認證回收黃金的Eternal Gold高級珠寶系列，除了將品牌經典的三角形融入設計，更邀請到韓星Somi全昭彌、星二代Maya Hawke搶先配戴。

傳統的「負片效果」被改造成奇特的金色視覺，全昭彌與Amanda Gorman，全數都穿戴上了PRADA Eternal Gold高級珠寶系列的不同單品例如耳環、項鍊、甚至是可以配戴在手臂上的簡約設計。然而色彩一概被抽離成黑白灰，僅有黃金保留了誘人成色，更凸顯了PRADA Eternal Gold的珍貴與動容。

正由於環保、公益、公平的意識已經在全世界燃起，但如何保證珍貴物資如鑽石、黃金、貴金屬在開採的過程中保障勞工權益、沒有不法情事的發生？原來PRADA透過Aura區塊鏈聯盟，以實現黃金開採的可追溯性，並展現了對原產地、採購過程，以及生產供應鏈的透明化。在Ferdinando Verderi擔任創意總監、David Sims擔任攝影的視覺中，韓星全昭彌（Somi Jeon）、美國得獎詩人Amanda Gorman，以及伊森霍克與烏瑪舒曼之女、Maya Hawke，共同演繹了這一系列特殊的影像。

目前第一波釋出的單品包含了項鍊、耳環、手臂環等合計約12款單品，PRADA經典的三角形被巧妙融入在不同細節，例如項鍊墜飾、金屬吊牌，又或是結合圓弧線條的幾何變形圖案中。目前本系列暫無訂價，上市時間亦未公佈，可逕行洽詢PRADA全台專賣店。

Eternal Gold高級珠寶上手臂環，價格店洽。圖 / PRADA提供
Eternal Gold高級珠寶上手臂環，價格店洽。圖 / PRADA提供
Eternal Gold高級珠寶耳環，價格店洽。圖 / PRADA提供
Eternal Gold高級珠寶耳環，價格店洽。圖 / PRADA提供
Eternal Gold高級珠寶XL Catena耳環，價格店洽。圖 / PRADA提供
Eternal Gold高級珠寶XL Catena耳環，價格店洽。圖 / PRADA提供
身為鄔瑪舒曼與伊森霍克之女的Maya Hawke，本次也配戴上了PRADA最新的Eternal Gold高級珠寶。圖 / 翻攝自 IG @ Prada
身為鄔瑪舒曼與伊森霍克之女的Maya Hawke，本次也配戴上了PRADA最新的Eternal Gold高級珠寶。圖 / 翻攝自 IG @ Prada
宣傳視覺中的色彩一概被抽離成黑白灰，僅有黃金保留了誘人成色，更凸顯了PRADA Eternal Gold的珍貴與動容。圖 / 翻攝自 IG @ Prada
宣傳視覺中的色彩一概被抽離成黑白灰，僅有黃金保留了誘人成色，更凸顯了PRADA Eternal Gold的珍貴與動容。圖 / 翻攝自 IG @ Prada

PRADA 珠寶 鑽石 品牌

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