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張孝全站台愛牌南台灣開店 金馬搶影帝「盡量」平常心
以精緻羊絨材質聞名的低調奢華品牌BRUNELLO CUCINELLI，高雄漢神百貨專賣店全新開幕，即將於本週末登上金馬獎紅毯、影帝呼聲極高的男星張孝全特地出席，為BRUNELLO CUCINELLI首度進駐南台灣的第一家店剪綵。張孝全也是繼香港、麗晶之後第三度為BRUNELLO CUCINELLI站台，他表示自己非常喜歡穿著起來非常舒適、休閒正裝轉換游刃有餘的BRUNELLO CUCINELLI，「很適合我！」張孝全也透露，本週六登上金馬紅毯的「戰袍」最高穿搭準則也就是「適合自己」的西裝，「我也變不出什麼花樣吧？」他笑。
張孝全今天選擇穿著了一套藍灰色的燈芯絨雙排扣西裝，搭配襯衫，流露輕鬆愜意感的正裝設計，他表示穿起來也很透氣不悶熱，而身為重量級粉絲，他認為BRUNELLO CUCINELLI的設計「基本上不跟流行，沒有所謂搭配的問題，每件單品都可以互換，男生穿搭最重要找到自己喜歡的風格就好。」他尤其大力推薦、自己最格外推薦的單品就是BRUNELLO CUCINELLI的皮衣，「皮革很柔軟，顏色有少見的大地色系，和一般黑色深咖啡色很不同，我自己就有焦糖色的。」而提到金馬，他笑說自己盡量想成去參加一個大派對聚會，去見見很久不見的工作夥伴，希望保持平常心。
高雄漢神的BRUNELLO CUCINELLI是品牌於南台灣首個專賣店，也是品牌於台灣的第四家專賣店，佔地約60坪，販售男女裝與配件全系列商品。品牌也表示針對南台灣較為濕熱的天氣，在選品上特地以較為輕薄舒適的針織為主、減少厚毛衣大外套等保暖單品。本季秋冬女裝在設計上融入北歐圖案與格紋，男裝則導入狩獵細節，整體風格上以休閒舒適為主，也非常契合在地客人的穿著喜好。
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