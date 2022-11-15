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張孝全站台愛牌南台灣開店 金馬搶影帝「盡量」平常心

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）BRUNELLO CUCINELLI 高雄漢神店開幕，藍鐘集團時尚總監Wendy Ng、全球商業發展總監Edoardo Simone、品牌好友張孝全、全球商業發展經理Edoardo Simonetti、漢神百貨店長蔡秀惠。圖／藍鐘提供
（由左至右）BRUNELLO CUCINELLI 高雄漢神店開幕，藍鐘集團時尚總監Wendy Ng、全球商業發展總監Edoardo Simone、品牌好友張孝全、全球商業發展經理Edoardo Simonetti、漢神百貨店長蔡秀惠。圖／藍鐘提供

以精緻羊絨材質聞名的低調奢華品牌BRUNELLO CUCINELLI，高雄漢神百貨專賣店全新開幕，即將於本週末登上金馬獎紅毯、影帝呼聲極高的男星張孝全特地出席，為BRUNELLO CUCINELLI首度進駐南台灣的第一家店剪綵。張孝全也是繼香港、麗晶之後第三度為BRUNELLO CUCINELLI站台，他表示自己非常喜歡穿著起來非常舒適、休閒正裝轉換游刃有餘的BRUNELLO CUCINELLI，「很適合我！」張孝全也透露，本週六登上金馬紅毯的「戰袍」最高穿搭準則也就是「適合自己」的西裝，「我也變不出什麼花樣吧？」他笑。

張孝全今天選擇穿著了一套藍灰色的燈芯絨雙排扣西裝，搭配襯衫，流露輕鬆愜意感的正裝設計，他表示穿起來也很透氣不悶熱，而身為重量級粉絲，他認為BRUNELLO CUCINELLI的設計「基本上不跟流行，沒有所謂搭配的問題，每件單品都可以互換，男生穿搭最重要找到自己喜歡的風格就好。」他尤其大力推薦、自己最格外推薦的單品就是BRUNELLO CUCINELLI的皮衣，「皮革很柔軟，顏色有少見的大地色系，和一般黑色深咖啡色很不同，我自己就有焦糖色的。」而提到金馬，他笑說自己盡量想成去參加一個大派對聚會，去見見很久不見的工作夥伴，希望保持平常心。

高雄漢神的BRUNELLO CUCINELLI是品牌於南台灣首個專賣店，也是品牌於台灣的第四家專賣店，佔地約60坪，販售男女裝與配件全系列商品。品牌也表示針對南台灣較為濕熱的天氣，在選品上特地以較為輕薄舒適的針織為主、減少厚毛衣大外套等保暖單品。本季秋冬女裝在設計上融入北歐圖案與格紋，男裝則導入狩獵細節，整體風格上以休閒舒適為主，也非常契合在地客人的穿著喜好。

張孝全出席BRUNELLO CUCINELLI 高雄漢神店開幕。圖／藍鐘提供
張孝全出席BRUNELLO CUCINELLI 高雄漢神店開幕。圖／藍鐘提供
張孝全出席BRUNELLO CUCINELLI 高雄漢神店開幕。圖／藍鐘提供
張孝全出席BRUNELLO CUCINELLI 高雄漢神店開幕。圖／藍鐘提供
張孝全出席BRUNELLO CUCINELLI 高雄漢神店開幕。圖／藍鐘提供
張孝全出席BRUNELLO CUCINELLI 高雄漢神店開幕。圖／藍鐘提供
張孝全出席BRUNELLO CUCINELLI 高雄漢神店開幕。圖／藍鐘提供
張孝全出席BRUNELLO CUCINELLI 高雄漢神店開幕。圖／藍鐘提供
張孝全出席BRUNELLO CUCINELLI 高雄漢神店開幕。圖／藍鐘提供
張孝全出席BRUNELLO CUCINELLI 高雄漢神店開幕。圖／藍鐘提供
模特兒演繹BRUNELLO CUCINELLI 2022秋冬系列。圖／藍鐘提供
模特兒演繹BRUNELLO CUCINELLI 2022秋冬系列。圖／藍鐘提供
模特兒演繹BRUNELLO CUCINELLI 2022秋冬系列。圖／藍鐘提供
模特兒演繹BRUNELLO CUCINELLI 2022秋冬系列。圖／藍鐘提供

品牌 西裝 保暖

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