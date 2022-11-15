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Global Mall迎新北耶誕城 推4大甜點快閃11元加購美食

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Global Mall板橋車站、新北中和耶誕季推出「微笑的樹」、「威威醬自家製千層店」、「里沙貝蕾馬卡龍」、「WA!BAKERY」4家甜點快閃。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站、新北中和耶誕季推出「微笑的樹」、「威威醬自家製千層店」、「里沙貝蕾馬卡龍」、「WA!BAKERY」4家甜點快閃。圖／Global Mall提供

迎接「新北市歡樂耶誕城」開城人潮，Global Mall板橋車站、新北中和推出4大甜點快閃，還有超過10家餐飲品牌推出銅板價美食。

迎接新北耶誕城人潮，板橋車站店即日起至11月23日集結超過10家品牌推出11元銅板價美食，包括「珊瑚橘」買任一飲品享11元加購原山青茶；「布拉格的調色盤」買生巧克力12入享11元加購第二件；「銀座杏子日式豬排」內用點指定套餐享11元加購霜淇淋；「米哥烘焙坊」不限金額消費加11元可購烤牛奶吐司；「開丼」、「咖哩樹」則為點指定套餐或消費滿額享11元加購飲品。此外，板橋車站的「涓豆腐」、「一号基地」、「The Chips」、「蘇杭」也推出多人聚餐11元加購優惠。

日賣最高超過1,300個便當的板橋車站，因應新北耶誕城推出期間限定便當，主打海陸雙拼，包括泰式金錢蝦餅搭配豬排、酥炸燒肉配上鯖魚或是燒肉、蝦捲、無錫排骨便當一次享用，推薦價150元起。

Global Mall板橋車站、新北中和網羅4大視覺系甜點，「微笑的樹」即日起至11月30日首次快閃新北、進駐板橋車站B1，採用日本傳統製法，每日新鮮手作，層層烘烤達20層的厚實蛋糕，必吃的經典6吋年輪蛋糕，包括典藏牛乳、抹茶、伯爵牛乳等口味，還有快閃限定新口味焙茶歐蕾。

「威威醬自家製千層店」首度快閃新北，即日起至12月31日快閃板橋車站B1，以純蜂蜜蛋糕為底，層層薄餅皮疊著滑順奶油配上繽紛口味，包括香草奶油、酸甜雙層草莓、蜂蜜蘋果，或濃郁抹茶、芝麻口味，單片推薦價220元起。「里沙貝蕾馬卡龍」即日起至2023年2月28日快閃，大顆馬卡龍搭配鬆厚內餡，減糖外衣不膩口，多種創意口味包括玫瑰烏龍、蘭姆葡萄、莓果覆盆子等，11月下旬還將推出冬季限定「草莓馬卡龍」。

新北中和B2則引進美食Youtuber古娃娃麵包品牌「WA!BAKERY」快閃櫃進駐，即日起至11月30日可品嚐熱銷十萬支的「夾心棍棍」及濃郁系「吐司磚餡」多款系列商品。

板橋車站「涓豆腐」內用點四人餐，可享11元加購黃金酥炸嫩豆腐一份。圖／Global Mall提供
板橋車站「涓豆腐」內用點四人餐，可享11元加購黃金酥炸嫩豆腐一份。圖／Global Mall提供
板橋車站「一号基地」推出單筆消費滿1,111元，享限量生啤11元加購價。圖／Global Mall提供
板橋車站「一号基地」推出單筆消費滿1,111元，享限量生啤11元加購價。圖／Global Mall提供
「威威醬自家製千層店」即日起至12月31日快閃板橋車站B1，「雙層草莓千層」單片價250元。圖／Global Mall提供
「威威醬自家製千層店」即日起至12月31日快閃板橋車站B1，「雙層草莓千層」單片價250元。圖／Global Mall提供

快閃 甜點 歡樂耶誕城

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