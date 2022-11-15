Global Mall迎新北耶誕城 推4大甜點快閃11元加購美食

迎接「新北市歡樂耶誕城」開城人潮，Global Mall板橋車站、新北中和推出4大甜點快閃，還有超過10家餐飲品牌推出銅板價美食。

迎接新北耶誕城人潮，板橋車站店即日起至11月23日集結超過10家品牌推出11元銅板價美食，包括「珊瑚橘」買任一飲品享11元加購原山青茶；「布拉格的調色盤」買生巧克力12入享11元加購第二件；「銀座杏子日式豬排」內用點指定套餐享11元加購霜淇淋；「米哥烘焙坊」不限金額消費加11元可購烤牛奶吐司；「開丼」、「咖哩樹」則為點指定套餐或消費滿額享11元加購飲品。此外，板橋車站的「涓豆腐」、「一号基地」、「The Chips」、「蘇杭」也推出多人聚餐11元加購優惠。

日賣最高超過1,300個便當的板橋車站，因應新北耶誕城推出期間限定便當，主打海陸雙拼，包括泰式金錢蝦餅搭配豬排、酥炸燒肉配上鯖魚或是燒肉、蝦捲、無錫排骨便當一次享用，推薦價150元起。

Global Mall板橋車站、新北中和網羅4大視覺系甜點，「微笑的樹」即日起至11月30日首次快閃新北、進駐板橋車站B1，採用日本傳統製法，每日新鮮手作，層層烘烤達20層的厚實蛋糕，必吃的經典6吋年輪蛋糕，包括典藏牛乳、抹茶、伯爵牛乳等口味，還有快閃限定新口味焙茶歐蕾。

「威威醬自家製千層店」首度快閃新北，即日起至12月31日快閃板橋車站B1，以純蜂蜜蛋糕為底，層層薄餅皮疊著滑順奶油配上繽紛口味，包括香草奶油、酸甜雙層草莓、蜂蜜蘋果，或濃郁抹茶、芝麻口味，單片推薦價220元起。「里沙貝蕾馬卡龍」即日起至2023年2月28日快閃，大顆馬卡龍搭配鬆厚內餡，減糖外衣不膩口，多種創意口味包括玫瑰烏龍、蘭姆葡萄、莓果覆盆子等，11月下旬還將推出冬季限定「草莓馬卡龍」。