你沒看過的湯唯、吳磊、Yeri！ LOEWE早春廣告幽默逗趣

LOEWE發表2023早春廣告，由不同藝術文化領域的創意人物演繹充滿幽默趣味的面向，包括全新加入品牌大使行列的當紅演員Taylor Russell、女星湯唯、吳磊、千禧女神Chloe Sevigny、韓國女團Red Velvet忙內Yeri及日本藝人夏木麻里等，由知名時尚攝影師Juergen Teller操刀，呼應著早春系列的奇妙思想。

在這系列廣告形象中，他們拎著辨識度極高的Puzzle、猶如雲朵般的Puffer Goya等包款，以及全新的中國單色釉系列，穿著風格揉合運動時尚、雕塑線條及超現實筆觸於一身。其中色蓻特別優雅迷人的中國單色釉系列，靈感來自清明兩朝的單色釉陶瓷工藝，淡茄紫、茶葉末及 粉青等充滿詩意的色彩名稱，為Puzzle、 Hammock、 Goya、Bracelet Pouch、Luna及Flamenco包款換上韻味無窮的氣息。湯唯、吳磊及Luca Guadagnino更穿上印上瓷器圖案的T-shirt及套頭衫，展現古今融合的新穎美感。