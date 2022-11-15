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你沒看過的湯唯、吳磊、Yeri！ LOEWE早春廣告幽默逗趣
LOEWE發表2023早春廣告，由不同藝術文化領域的創意人物演繹充滿幽默趣味的面向，包括全新加入品牌大使行列的當紅演員Taylor Russell、女星湯唯、吳磊、千禧女神Chloe Sevigny、韓國女團Red Velvet忙內Yeri及日本藝人夏木麻里等，由知名時尚攝影師Juergen Teller操刀，呼應著早春系列的奇妙思想。
在這系列廣告形象中，他們拎著辨識度極高的Puzzle、猶如雲朵般的Puffer Goya等包款，以及全新的中國單色釉系列，穿著風格揉合運動時尚、雕塑線條及超現實筆觸於一身。其中色蓻特別優雅迷人的中國單色釉系列，靈感來自清明兩朝的單色釉陶瓷工藝，淡茄紫、茶葉末及 粉青等充滿詩意的色彩名稱，為Puzzle、 Hammock、 Goya、Bracelet Pouch、Luna及Flamenco包款換上韻味無窮的氣息。湯唯、吳磊及Luca Guadagnino更穿上印上瓷器圖案的T-shirt及套頭衫，展現古今融合的新穎美感。
LOEWE除了特地於今年ART021上海廿一當代藝術博覽會中展出將中國單色釉系列包款與大陸知名陶瓷家鄧希平的全新單色釉陶瓷作品一起展出，並製作了一部介紹單色釉陶瓷的短片。LOEWE也表示將會資助景德鎮陶瓷大學開設全新的單色釉陶瓷教育項目。景德鎮陶瓷大學坐落於千年瓷都景德鎮，以弘揚及保存古老陶瓷工藝文化為宗旨，是目前大陸唯一一所提供陶瓷學科的大學學院。
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