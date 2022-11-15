超商首見新型態！「全家便利商店╳SAKImoto玉米濃湯」暖心登場
近日早晚溫差明顯，最需要暖呼呼又濃郁的美食！全家便利商店再度聯手嵜本SAKImoto Bakery，推出便利商店首見的新型態玉米濃湯，透過玉米濃湯冰磚，將日本大阪限定的美味神還原到全台全家便利商店店舖，11月16日起開賣，11月29日前可享嘗鮮價55元，還可單獨購買玉米濃湯冰磚、售價49元。此外，全家便利商店滿餡麵包同步推出玉米濃湯口味，吃得到鮮脆玉米粒及豐富配料。
全家便利商店再度攜手嵜本SAKImoto，以日本大阪SAKImoto Bakery Café店內餐點為原型，11月16日起開賣便利商店新型態「玉米濃湯」，透過獨家玉米濃湯冰磚技術，將玉米濃湯的濃郁奶香、香甜玉米粒完美調和，搭配鮮黃明亮的限定雙層湯杯，讓濃湯溫暖不燙手、帶著走更方便，每杯售價65元，11月16日至11月29日可享嘗鮮價55元。「玉米濃湯滿餡麵包」將濃湯化為內餡，大口咬下更可嚐到鮮脆玉米粒、馬鈴薯與紅蘿蔔等豐富配料，售價42元，搭配指定飲料可享餐餐超值配搭59元優惠。
不讓日系美食專美於前，全家便利商店再度與黃亞細肉骨茶合作搶攻溫暖商機，11月16日率先開賣隱藏版「肉骨雜炊粥」，以文火慢燉熬煮，將肉骨茶精華煲入粥內，每口都吃得到正宗新加坡微辣白胡椒風味，售價70元；以雞骨熬煮的「鮮燉雞肉骨茶」則於11月23日接力登場，售價69元。
此外，全家便利商店更首度聯名台中人氣茶館「有春茶館」端出經典台味料理，將店內招牌料理三杯雞與麻油雞變身全家便利商店烤飯糰，推出「三杯雞烤飯糰」與「麻油雞烤飯糰」，11月23日起於全台全家便利商店開賣，讓台灣手路菜的懷舊滋味再延伸，外層以麻油醬香飯雙面高溫烘烤，搭配飽滿雞腿肉內餡，經典獨道的三杯與麻油風味，加熱後迸發濃郁香氣，兩款售價皆為45元。
近來跨國運動賽事不斷，不少球迷熬夜觀賽，為的就是零時差掌握海外比賽現況。全家便利商店運用全台4,100家店舖、24小時營業的特性，成為夜貓球迷們深夜觀賽的最佳應援，包含媽媽煮藝炸物、滷味及各式飲料，為三五好友相聚觀賽的最佳良伴。全家便利商店會員App自11月16日至12月19日期間推出夜貓球迷限定集章趣活動，只要於晚上6點至上午6點前的限定時間至全家便利商店實體店舖消費，每消費1元可累計1積分，累積滿800積分即可兌換100元全家便利商店購物金（每會員限兌換2次，購物金限消費200元折抵）。
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