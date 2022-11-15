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台灣第一人！曾之喬出任CHARLES & KEITH品牌大使
即將在11月17日滿34歲的曾之喬迎來好消息，出任時尚品牌CHARLES & KEITH台灣首位品牌大使。本來就是品牌愛用者的曾之喬更挑選了品牌數款經典鞋、包，配上新色，成為精選系列，也預計在她生日當天開始販售，足見CHARLES & KEITH對她的重視。
三年前CHARLES & KEITH開設新據點時，就邀請過曾之喬替開幕活動站台，雙方一直維持著良好關係。曾之喬亦表示「不只是時裝周時會搭配CHARLES & KEITH 的鞋或包，我私下也很愛」。率性的她還提到穿搭時最在意的部分，就是時髦與實用要兼具，CHARLES & KEITH就是曾之喬心中最好詮釋。而就是發自真心的愛用，因此才被品牌相中，邀請擔任台灣的首位大使。
台灣CHARLES & KEITH透露這項合作前後跟總部與曾之喬溝通各項細節長達一年才定案，中間還包括加入她熱愛綠色植物而組成的精選系列袋包與鞋履。談到這部分，曾之喬也分享說「我其實沒有什麼選擇障礙，所以當初品牌拿了數十款的產品給我挑，我都是選好看之外都還要實用，就連小廢包款，也能裝很多東西」。
值得一提的是，曾之喬精選系列，是以「迷霧森林」的概念去規劃，共有5款袋包與3款鞋履，以森林綠作為主調，搭配木棉白與胡桃木棕等配色，洋溢著秋冬溫暖氛圍。而曾之喬在品牌大使發表記者會上，搭配的Ally抓皺軟質包與拼接厚底靴款，就是她的得意之作，認為「好看又實用」。除了自己精選系列之外，曾之喬還推薦Gabine系列，其中以D字去延伸的細節，搭配復古材質與款式，不管什麼造型都能融入。
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