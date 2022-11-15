台灣第一人！曾之喬出任CHARLES & KEITH品牌大使

即將在11月17日滿34歲的曾之喬迎來好消息，出任時尚品牌CHARLES & KEITH台灣首位品牌大使。本來就是品牌愛用者的曾之喬更挑選了品牌數款經典鞋、包，配上新色，成為精選系列，也預計在她生日當天開始販售，足見CHARLES & KEITH對她的重視。

三年前CHARLES & KEITH開設新據點時，就邀請過曾之喬替開幕活動站台，雙方一直維持著良好關係。曾之喬亦表示「不只是時裝周時會搭配CHARLES & KEITH 的鞋或包，我私下也很愛」。率性的她還提到穿搭時最在意的部分，就是時髦與實用要兼具，CHARLES & KEITH就是曾之喬心中最好詮釋。而就是發自真心的愛用，因此才被品牌相中，邀請擔任台灣的首位大使。

曾之喬（左）在本週將生日，出席活動時由台灣CHARLES & KEITH總經理獻上花束為她提前慶生。記者吳致碩／攝影

台灣CHARLES & KEITH透露這項合作前後跟總部與曾之喬溝通各項細節長達一年才定案，中間還包括加入她熱愛綠色植物而組成的精選系列袋包與鞋履。談到這部分，曾之喬也分享說「我其實沒有什麼選擇障礙，所以當初品牌拿了數十款的產品給我挑，我都是選好看之外都還要實用，就連小廢包款，也能裝很多東西」。

曾之喬成為CHARLES & KEITH品牌台灣大使，並在活動上詮釋了精選系列Ally抓皺軟質包與拼接厚底靴款。記者吳致碩／攝影

值得一提的是，曾之喬精選系列，是以「迷霧森林」的概念去規劃，共有5款袋包與3款鞋履，以森林綠作為主調，搭配木棉白與胡桃木棕等配色，洋溢著秋冬溫暖氛圍。而曾之喬在品牌大使發表記者會上，搭配的Ally抓皺軟質包與拼接厚底靴款，就是她的得意之作，認為「好看又實用」。除了自己精選系列之外，曾之喬還推薦Gabine系列，其中以D字去延伸的細節，搭配復古材質與款式，不管什麼造型都能融入。

曾之喬在11月17日生日，因此CHARLES & KEITH獻上花束為她提前慶生。記者吳致碩／攝影

曾之喬在今年的時裝周期間，就曾以浮誇的上衣，搭配CHARLES & KEITH的包包和長靴。圖／摘自instagram

Gabine系列真皮尖頭高跟鞋3,290元。圖／CHARLES & KEITH提供

品牌大使精選系列C釦皮革帶穆勒鞋1,790元。圖／CHARLES & KEITH提供

Gabine系列毛呢腋下包2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供

品牌大使精選系列貼腿粗跟短靴2,690元。圖／CHARLES & KEITH提供

Gabine系列真皮厚底踝靴4,290元。圖／CHARLES & KEITH提供

品牌大使精選系列拼接厚底襪靴2,690元。圖／CHARLES & KEITH提供

品牌大使精選系列Ally抓皺軟質包1,890元。 圖／CHARLES & KEITH提供

品牌大使精選系列復古鎖肩背包2,190元。圖／CHARLES & KEITH提供

Gabine系列馬鞍包2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

品牌大使精選系列方格拼接托特包2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供

品牌大使精選系列長形信封斜背包1,890元。圖／CHARLES & KEITH提供