變身可愛毛毛怪！亮色系絨毛包款拖鞋 賣萌好過冬

隨著冬日腳步逐漸邁近，對保暖衣物的需求也在逐漸上升中。如何兼顧保暖與造型？一款具有絨毛效果的單品無論是包款或鞋履，將從觸覺、視覺上帶來雙重保暖感受，加上毛絨絨的蓬鬆造型，讓嚴峻冬日也可以心頭暖款、變身可愛毛毛怪。

Bottega Veneta推出冬季剪羊毛系列，將品牌的Jodie及Pouch包款賦予了舒適柔軟且親膚的羊毛，前者揉合了柔軟的皮革與羊毛提把裝飾，無論是深巧克力色或蜂蜜黃都帶來了美味、溫暖的聯想，令人心頭暖暖；後者結合了金屬裝飾，並有白、紅、紫三色，可手持、手肩背，勢必成為派對的造型亮點，同時再有白、紅、紫三色的毛毛涼鞋或高跟鞋，當成室內拖或外出都格外搶鏡。