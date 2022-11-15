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變身可愛毛毛怪！亮色系絨毛包款拖鞋 賣萌好過冬

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bottega Veneta的冬季剪羊毛系列，將羊毛成為手上包款、鞋履的溫暖主視覺。圖 / Bottega Veneta提供
Bottega Veneta的冬季剪羊毛系列，將羊毛成為手上包款、鞋履的溫暖主視覺。圖 / Bottega Veneta提供

隨著冬日腳步逐漸邁近，對保暖衣物的需求也在逐漸上升中。如何兼顧保暖與造型？一款具有絨毛效果的單品無論是包款或鞋履，將從觸覺、視覺上帶來雙重保暖感受，加上毛絨絨的蓬鬆造型，讓嚴峻冬日也可以心頭暖款、變身可愛毛毛怪。

Bottega Veneta推出冬季剪羊毛系列，將品牌的Jodie及Pouch包款賦予了舒適柔軟且親膚的羊毛，前者揉合了柔軟的皮革與羊毛提把裝飾，無論是深巧克力色或蜂蜜黃都帶來了美味、溫暖的聯想，令人心頭暖暖；後者結合了金屬裝飾，並有白、紅、紫三色，可手持、手肩背，勢必成為派對的造型亮點，同時再有白、紅、紫三色的毛毛涼鞋或高跟鞋，當成室內拖或外出都格外搶鏡。

TOD’S的T Timeless肩背包則同樣結合了皮革拼接羊毛，一半毛絨、一半光滑皮革的組合，帶來異材質拼接的樂趣；想要更「毛」一點？還有一款白色羊毛T Timeless肩背包，外表滿滿純潔白色羊毛，捲曲而靈動，並帶有銀色T Logo金屬吊飾。不容錯過的則還有GUCCI的互扣式雙G拖鞋，使用了淺棕色Merino羊毛製作，搭配家居拖鞋風格設計搭配雙G Logo、辨識度極高，此外Balenciaga的毛毛拖鞋，則採用人造羔羊毛並搭配特大的Balenciaga Logo與黑或粉紅色，讓拖鞋也像是腳上的絨毛玩具，穿上它，不管室外室內都要開Party嘍～！

Furry Slide黑色毛毛拖鞋，23,900元。圖 / Balenciaga提供
Furry Slide黑色毛毛拖鞋，23,900元。圖 / Balenciaga提供
Furry Slide粉色毛毛拖鞋，21,900元。圖 / Balenciaga提供
Furry Slide粉色毛毛拖鞋，21,900元。圖 / Balenciaga提供
Bottega Veneta冬季剪羊毛系列，將帶來拖鞋與高跟鞋的毛絨選擇，室內或室外都搶鏡。圖 / Bottega Veneta提供
Bottega Veneta冬季剪羊毛系列，將帶來拖鞋與高跟鞋的毛絨選擇，室內或室外都搶鏡。圖 / Bottega Veneta提供
拼接羊毛T Timeless肩背包，86,500元。圖 / TOD'S提供
拼接羊毛T Timeless肩背包，86,500元。圖 / TOD'S提供
白色羊毛T Timeless肩背包，並具有T Logo金屬字母裝飾、手提把與肩背帶，59,300元。圖 / TOD'S提供
白色羊毛T Timeless肩背包，並具有T Logo金屬字母裝飾、手提把與肩背帶，59,300元。圖 / TOD'S提供
GUCCI的互扣式雙G拖鞋，採用了高品質的Merino綿羊毛、並搭配高辨視度的雙G Logo，35,800元。圖 / GUCCI提供
GUCCI的互扣式雙G拖鞋，採用了高品質的Merino綿羊毛、並搭配高辨視度的雙G Logo，35,800元。圖 / GUCCI提供
Pouch剪羊毛金屬裝飾手拿包，13萬5,300元。圖 / Bottega Veneta提供
Pouch剪羊毛金屬裝飾手拿包，13萬5,300元。圖 / Bottega Veneta提供
Bottega Veneta推出冬季剪羊毛系列，將品牌的Jodie及Pouch包款賦予舒適柔軟且親膚的羊毛，萌萌好過冬。圖 / Bottega Veneta提供
Bottega Veneta推出冬季剪羊毛系列，將品牌的Jodie及Pouch包款賦予舒適柔軟且親膚的羊毛，萌萌好過冬。圖 / Bottega Veneta提供
Mini Jodie 蜂蜜黃羊皮剪羊毛手提包，95,400元。圖 / Bottega Veneta提供
Mini Jodie 蜂蜜黃羊皮剪羊毛手提包，95,400元。圖 / Bottega Veneta提供
剪羊毛涼鞋紫色款，32,400元。圖 / Bottega Veneta提供
剪羊毛涼鞋紫色款，32,400元。圖 / Bottega Veneta提供
一半毛絨、一半光滑皮革的組合，帶來異材質拼接的樂趣。圖 / TOD'S提供
一半毛絨、一半光滑皮革的組合，帶來異材質拼接的樂趣。圖 / TOD'S提供

保暖 高跟鞋

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