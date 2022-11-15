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變身可愛毛毛怪！亮色系絨毛包款拖鞋 賣萌好過冬
隨著冬日腳步逐漸邁近，對保暖衣物的需求也在逐漸上升中。如何兼顧保暖與造型？一款具有絨毛效果的單品無論是包款或鞋履，將從觸覺、視覺上帶來雙重保暖感受，加上毛絨絨的蓬鬆造型，讓嚴峻冬日也可以心頭暖款、變身可愛毛毛怪。
Bottega Veneta推出冬季剪羊毛系列，將品牌的Jodie及Pouch包款賦予了舒適柔軟且親膚的羊毛，前者揉合了柔軟的皮革與羊毛提把裝飾，無論是深巧克力色或蜂蜜黃都帶來了美味、溫暖的聯想，令人心頭暖暖；後者結合了金屬裝飾，並有白、紅、紫三色，可手持、手肩背，勢必成為派對的造型亮點，同時再有白、紅、紫三色的毛毛涼鞋或高跟鞋，當成室內拖或外出都格外搶鏡。
TOD’S的T Timeless肩背包則同樣結合了皮革拼接羊毛，一半毛絨、一半光滑皮革的組合，帶來異材質拼接的樂趣；想要更「毛」一點？還有一款白色羊毛T Timeless肩背包，外表滿滿純潔白色羊毛，捲曲而靈動，並帶有銀色T Logo金屬吊飾。不容錯過的則還有GUCCI的互扣式雙G拖鞋，使用了淺棕色Merino羊毛製作，搭配家居拖鞋風格設計搭配雙G Logo、辨識度極高，此外Balenciaga的毛毛拖鞋，則採用人造羔羊毛並搭配特大的Balenciaga Logo與黑或粉紅色，讓拖鞋也像是腳上的絨毛玩具，穿上它，不管室外室內都要開Party嘍～！
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