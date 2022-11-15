快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

平安柚醬淋！ 微熱山丘冬季限定「柚香蘋果酥」回歸

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
微熱山丘冬季限定的「柚香蘋果酥」，今年帶著「平（蘋）安柚醬淋」寓意回歸。圖／微熱山丘提供
微熱山丘冬季限定的「柚香蘋果酥」，今年帶著「平（蘋）安柚醬淋」寓意回歸。圖／微熱山丘提供

疫情動盪的2022即將進入尾聲，此時也是蘋果盛產的季節，微熱山丘帶來冬季限定回歸的「柚香蘋果酥」，熟悉的奶油酥皮封存紅玉蘋果果丁與果醬，淋上法芙娜柚香可可脂，酸甜滋味與滑順口感令人回味無窮。迎接年末耶誕佳節，微熱山丘則以「平（蘋）安」提案，業者表示，吃下一顆顆柚香蘋果酥，在耶誕平安夜期許事業、人緣、財運都能被「平（蘋）安柚醬淋」的好運加持。

迎來邊境解封，近期也正值秋冬青森蘋果季，微熱山丘特別邀請在日本生活的台灣YouTuber「強運少女RU」，透過日本青森巡禮，一窺「柚香蘋果酥」內餡的美味秘訣。身為蘋果愛好者的強運少女RU，在自駕遊青森縣特色景點的過程中，體驗到在地與蘋果緊密關聯的風情，「每顆結實纍纍的紅玉蘋果，都受到農民的悉心呵護，採收前需要花費大量人力與時間，手工轉動每顆蘋果、修剪枝葉，讓陽光能確實照耀在果實上，均勻受光後，更增添了果實的甜美，讓紅玉蘋果甜中帶酸的風味與層次更加迷人，即便經過烘焙，酸甜的滋味與口感仍會被完整保留。也因此才能成就一顆顆美味飽滿的柚香蘋果酥。」

冬季限定的「柚香蘋果酥」，這次也以耶誕插畫包裝設計再度回歸。主視覺以紅玉蘋果、日本白柚、雪人及雪花堆疊的插畫，呈現冬季的純白耶誕，與奶油酥皮上的柚香可可脂淋醬、檸檬糖霜相呼應。

開蓋後是一盒6入的單包裝，清爽柚香撲鼻，經典奶油酥皮最上層，是積雪般的「法芙娜柚香風味調溫可可脂」淋醬，與雪片狀的檸檬糖霜。內餡選用「青森紅玉蘋果」製成果醬、果丁，在口中散發出濕潤與香甜的蘋果滋味。

「柚香蘋果酥」承接了蘋果的「平安」寓意，上層白雪般的法芙娜柚香可可脂淋醬，更象徵了平安「醬淋」。圖／微熱山丘提供
「柚香蘋果酥」承接了蘋果的「平安」寓意，上層白雪般的法芙娜柚香可可脂淋醬，更象徵了平安「醬淋」。圖／微熱山丘提供

青森 微熱山丘 烘焙

延伸閱讀

蘋果舊換新「Trade In換購方案」又調整 16款iPhone都跌⋯只有它漲價

蘋果宣布以4.5億美元投資Globalstar建造的衛星呼救服務，將於11月底上線

蘋果招募混合實境內容開發人員 為推出頭戴裝置作準備

蘋果宣布衛星SOS緊急服務「免費用！」 2地區月底搶先推出

相關新聞

連續41天！7-ELEVEN推16款指定「家庭號飲品」2件88折

為了滿足消費者日常所需，7-ELEVEN觀察到疫情下帶動家庭號規格飲品成長，消費者就近便利購買機會提高，同時掌握年末聚會...

迷幻星空好燒！Diptyque倒數月曆華麗必收加碼限定蠟燭

滿天星空，總能為人帶來無限想像，充滿夢幻的迷人氣息，Diptyque以絢爛星空為靈感，打造一系列耶誕經典產品，其中年度聖...

迎接11月20世界兒童日 Pandora x UNICEF年度慈善吊墜

迎接11月20日的世界兒童日，丹麥國際珠寶品牌Pandora今年持續與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，藉「Char...

「黑豹」女星露琵塔尼詠歐 民族風貴氣造型制霸紅毯

在漫威電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever） 中扮演重要角色的奧斯卡...

白種元「本家韓式燒肉」開箱！開幕加碼「現送2盤肉」

喜愛韓國料理的民眾，終於等到韓國廚神「白種元」登台了！白種元旗下的「本家BORNGA韓式燒肉」，即將於11月25日起於台...

茹曦酒店Sunny Buffet推秋蟹吃到飽 每人980元+10%起

有著九大自助餐檯區、超過百道料理的茹曦酒店Sunny Buffet，即日起推出秋蟹吃到飽饗宴，讓喜愛海鮮的饕客享用當季海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。