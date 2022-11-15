平安柚醬淋！ 微熱山丘冬季限定「柚香蘋果酥」回歸
疫情動盪的2022即將進入尾聲，此時也是蘋果盛產的季節，微熱山丘帶來冬季限定回歸的「柚香蘋果酥」，熟悉的奶油酥皮封存紅玉蘋果果丁與果醬，淋上法芙娜柚香可可脂，酸甜滋味與滑順口感令人回味無窮。迎接年末耶誕佳節，微熱山丘則以「平（蘋）安」提案，業者表示，吃下一顆顆柚香蘋果酥，在耶誕平安夜期許事業、人緣、財運都能被「平（蘋）安柚醬淋」的好運加持。
迎來邊境解封，近期也正值秋冬青森蘋果季，微熱山丘特別邀請在日本生活的台灣YouTuber「強運少女RU」，透過日本青森巡禮，一窺「柚香蘋果酥」內餡的美味秘訣。身為蘋果愛好者的強運少女RU，在自駕遊青森縣特色景點的過程中，體驗到在地與蘋果緊密關聯的風情，「每顆結實纍纍的紅玉蘋果，都受到農民的悉心呵護，採收前需要花費大量人力與時間，手工轉動每顆蘋果、修剪枝葉，讓陽光能確實照耀在果實上，均勻受光後，更增添了果實的甜美，讓紅玉蘋果甜中帶酸的風味與層次更加迷人，即便經過烘焙，酸甜的滋味與口感仍會被完整保留。也因此才能成就一顆顆美味飽滿的柚香蘋果酥。」
冬季限定的「柚香蘋果酥」，這次也以耶誕插畫包裝設計再度回歸。主視覺以紅玉蘋果、日本白柚、雪人及雪花堆疊的插畫，呈現冬季的純白耶誕，與奶油酥皮上的柚香可可脂淋醬、檸檬糖霜相呼應。
開蓋後是一盒6入的單包裝，清爽柚香撲鼻，經典奶油酥皮最上層，是積雪般的「法芙娜柚香風味調溫可可脂」淋醬，與雪片狀的檸檬糖霜。內餡選用「青森紅玉蘋果」製成果醬、果丁，在口中散發出濕潤與香甜的蘋果滋味。
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