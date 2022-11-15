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7-ELEVEN「i預購、i划算」搶先開賣2022臺東鳳梨釋迦
2022年臺東鳳梨釋迦在7-ELEVEN搶先開賣！7-ELEVEN持續推廣在地農產，近日攜手臺東縣政府、購夠台東，於7-ELEVEN「i預購」、「i划算」雙平台首次推出多款臺東鳳梨釋迦禮盒、冬季限定肚臍橙等臺東具代表性的優質農特產，號召全民一起挺在地農民。
7-ELEVEN架構最大在地採購農漁蔬果供應鏈，更化身選果專家，長期穩定採購在地農產品，與農民共好、提供穩定訂單支持與鼓勵，並串接「i預購」、「i划算」平台，以數位工具輔助線上銷售蔬果，讓消費者能便利購得「對時」的當令優質農產品。
即日起「i預購」、「i划算」雙平台首次推出臺東鳳梨釋迦禮盒，有招財貓造型重達5台斤的「好釋迦一鳳梨釋迦禮盒」，以及單顆兩入裝的「臺東釋迦禮盒」，還有臺東東河冬季限定品種柑橘「肚臍橙禮盒」香甜多汁，適合年終送禮。另外當季鮮果也蒐羅了來自臺東各地的農產品，包括鹿野特有的「臺東屾茶－紅烏龍茶包」滋味甘甜，冷熱飲皆宜，還有使用自然農法種植、來自臺東泰源幽谷的「臺東泰源幽谷五鑽能量米」和太麻里鄉的在地咖啡品牌「臺東艾蘭哥爾濾掛咖啡」等。
為回饋消費者並邀請全民一起吃釋迦、遊臺東，即日起至11月30日於「i預購」、「i划算」購買此次「與7-ELEVEN一起，好釋迦一」活動相關商品的OPEN POINT會員，單筆消費滿999元即可參加抽獎活動，有機會抽中臺東熱氣球自由飛空中遊覽券、住宿券及鳳梨釋迦禮盒等好禮，詳情請見7-ELEVEN官方Facebook粉絲團。
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