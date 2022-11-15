年末搶一波！台南遠東線上旅展 餐券64折、住宿16折起

「2022 TTF大臺南國際旅展」將於11月18日至21日登場，首度移師全新會場大台南會展中心 (ICC Tainan)，鄰近台南高鐵及台鐵沙崙，步行即可抵達台南三井Outlet(MITSUI OUTLET PARK台南)。搶攻歲末年終聚餐旅遊需求，台南遠東香格里拉除了現場釋優惠，也同步推出線上旅展。

台南遠東香格里拉將於現場主打餐券64折起、住宿券16折起優惠，數量有限，售完為止。四天實體旅展期間，凡餐券單筆消費滿10,000元(含)，即可獲得兩張300元餐飲抵用券；人氣最旺的「遠東CAFÉ」自助餐廳，則有指定優惠餐券單次購買兩組以上，加碼送「平日自助午或晚餐單人券」一張，買越多、送越多。

此外，即日起至11月30日於飯店官網推出的線上旅展，首波推出餐券銷售，住宿券則將於11月18日至25日開放網路訂購。其中，「遠東CAFÉ」餐券旅展優惠折扣64折至69折，分別有「平日午餐單人」五券組、優惠價4,150元，平均每人830元；「平日早餐單人」五券組，優惠價2,250元、每位平均450元。

醉月樓也推出歷年熱賣的「櫻桃烤鴨三吃券」雙券組，優惠價3,960元(約77折)；另有「單點菜單抵用券」內含十張500元抵用券，每組優惠價5,000元(約83折)；THE MEZZ牛排龍蝦館「戰斧排餐海陸四人分享餐」每張4,840元(約64折)，可選擇巨無霸牛排餐或繽紛戰斧豬排餐，平均每人1,210元即可品嘗奢華海陸套餐。

大廳茶軒推出「單點菜單抵用券」五券組，優惠價2,000元(約76折)；此外，今年更首度祭出「餐廳聯合優惠券」四券組，優惠價4,800元(約76折)，消費者可於遠東CAFÉ 自助餐廳、大廳茶軒或THE MEZZ牛排龍蝦館使用。

台南遠東香格里拉同步推出的住宿券，除了有最熱門的18坪「行政家庭客房平日住宿」雙券組，優惠價9,998元，享16折最低折扣，每房適用四人入住不含早餐，平均每人1,250元；還有可於行政樓層豪華閣貴賓廊享受各項禮遇的「豪華閣尊榮客房雙人平日含早餐」雙券組，優惠價10,598元，約18折，包含雙人早餐、傍晚雞尾酒及小點；以及最受歡迎的寬敞15坪「尊榮客房雙人平日含早餐」住宿券，每張優惠價4,500元，約17折。