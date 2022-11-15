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最小巧的Sony真無線降噪耳機 用回收塑料打造地球藍新色

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Sony LinkBuds S WF-LS900N推出全新地球藍色，以飲用水瓶的回收塑料製成機身和充電盒，透過特殊技術呈現獨一無二的大理石紋路，即日起至12月4日止，限時特價4,990元。圖／Sony提供
Sony LinkBuds S WF-LS900N推出全新地球藍色，以飲用水瓶的回收塑料製成機身和充電盒，透過特殊技術呈現獨一無二的大理石紋路，即日起至12月4日止，限時特價4,990元。圖／Sony提供

具有主動降噪功能的真無線耳機，便利性用過回不去，市場競爭也越來越激烈，各品牌持續在舒適度、智慧功能、外型設計下功夫，吸引消費者買單。

全新Bose QuietComfort消噪耳塞II，除了從耳機本體到充電盒都比上一代更輕巧許多之外，更主打Bose CustomTune智能耳內音場調校技術，可在每次配戴時根據每個人獨特的耳內結構進行個人化調節，帶來更好的消噪體驗，還可以與ActiveSense動態噪音感應技術相結合，在通透模式下，周圍環境聲音更加清晰入耳，聽起來自然真實。當周圍發生強烈噪音干擾時，ActiveSense動態噪音感應技術可提供適合使用者聽覺感受的個人化消噪效果，在噪音出現時即刻消噪，並在噪音結束時自動停止。首次配戴建議透過Bose Music應用程式中新增的「耳機佩戴測試」，確保產品與耳朵的適配度，利用隨附的穩固環和不同尺寸耳套，使佩戴同樣實現個人客製化。

而在商業解決方案與一般消費市場都持續推出新品的Jabra，新推出的真無線系列全能明星款Jabra Elite 5，採用新型Hybrid ANC混合主動降噪設計，搭載了共6組置於耳罩內的反饋式麥克風與外側前饋式麥克風，有效減少因為耳塞於耳中配戴的位置不同而影響降噪效果，並確保在更廣泛的音頻範圍內能有效消除噪音。同時搭配低功耗高通QCC3050晶片，充分達到隔絕外部噪音並同時提供優異之收聽及通話功能。在智慧功能上，Elite 5支援Google快速配對與微軟迅速配對功能，透過藍牙多點連接技術能夠一次連接2個裝置，並支援Google 語音助理功能。另外，Elite 5也攜手Spotify，提供Spotify串流音樂一鍵播放功能。

Sony最小巧Hi-Res高解析降噪真無線耳機LinkBuds S系列WF-LS900N則是宣布在台推出全新配色地球藍，以飲用水瓶的回收塑料製成機身和充電盒，每台耳機透過特殊技術呈現獨一無二的大理石紋路。WF-LS900N搭載整合處理器V1，提供優異的降噪技術和清晰自然的環境收音，支援Hi-Res高解析音質，亦搭載DSEE Extreme數位音質還原技術，兼顧靜謐聆聽高音質音樂和對外連結的雙重需求，且同樣提供智慧聆聽體驗支援彈性音效控制、Speak-to-chat快速聊天模式以及全新語音喚醒音助理等便利功能。稍後WF-LS900N更可透過韌體更新升級支援多點連結，可流暢的轉換不同載具的音訊，提供樂迷們享樂的智慧聆聽新選擇。搭配Sony同步推出限時年度回饋，即日起至12月4日止，WF-LS900N限時特價4,990元。

Jabra Elite 5建議售價4,490元，提供鉑金米、鈦黑色2色。圖／Jabra提供
Jabra Elite 5建議售價4,490元，提供鉑金米、鈦黑色2色。圖／Jabra提供
Jabra Elite 5外型時尚小巧，採用新型Hybrid ANC混合主動降噪設計。圖／Jabra提供
Jabra Elite 5外型時尚小巧，採用新型Hybrid ANC混合主動降噪設計。圖／Jabra提供
透過全新Bose CustomTune智能耳內音場調校技術，產品可根據每個人獨特的耳內結構進行個人化調節。圖／Bose提供
透過全新Bose CustomTune智能耳內音場調校技術，產品可根據每個人獨特的耳內結構進行個人化調節。圖／Bose提供
Bose QuietComfort消噪耳塞II，建議售價9,500元，黑色款已開賣，岩白色預計將於2022年底推出。記者黃筱晴／攝影
Bose QuietComfort消噪耳塞II，建議售價9,500元，黑色款已開賣，岩白色預計將於2022年底推出。記者黃筱晴／攝影
透過全新Bose CustomTune智能耳內音場調校技術，產品可根據每個人獨特的耳內結構進行個人化調節。記者黃筱晴／攝影
透過全新Bose CustomTune智能耳內音場調校技術，產品可根據每個人獨特的耳內結構進行個人化調節。記者黃筱晴／攝影
Bose Music應用程式中新增「耳機佩戴測試」，確保Bose QuietComfort消噪耳塞II與使用者耳朵的適配度。記者黃筱晴／攝影
Bose Music應用程式中新增「耳機佩戴測試」，確保Bose QuietComfort消噪耳塞II與使用者耳朵的適配度。記者黃筱晴／攝影

噪音 耳機

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