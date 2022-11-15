最小巧的Sony真無線降噪耳機 用回收塑料打造地球藍新色

具有主動降噪功能的真無線耳機，便利性用過回不去，市場競爭也越來越激烈，各品牌持續在舒適度、智慧功能、外型設計下功夫，吸引消費者買單。

全新Bose QuietComfort消噪耳塞II，除了從耳機本體到充電盒都比上一代更輕巧許多之外，更主打Bose CustomTune智能耳內音場調校技術，可在每次配戴時根據每個人獨特的耳內結構進行個人化調節，帶來更好的消噪體驗，還可以與ActiveSense動態噪音感應技術相結合，在通透模式下，周圍環境聲音更加清晰入耳，聽起來自然真實。當周圍發生強烈噪音干擾時，ActiveSense動態噪音感應技術可提供適合使用者聽覺感受的個人化消噪效果，在噪音出現時即刻消噪，並在噪音結束時自動停止。首次配戴建議透過Bose Music應用程式中新增的「耳機佩戴測試」，確保產品與耳朵的適配度，利用隨附的穩固環和不同尺寸耳套，使佩戴同樣實現個人客製化。

而在商業解決方案與一般消費市場都持續推出新品的Jabra，新推出的真無線系列全能明星款Jabra Elite 5，採用新型Hybrid ANC混合主動降噪設計，搭載了共6組置於耳罩內的反饋式麥克風與外側前饋式麥克風，有效減少因為耳塞於耳中配戴的位置不同而影響降噪效果，並確保在更廣泛的音頻範圍內能有效消除噪音。同時搭配低功耗高通QCC3050晶片，充分達到隔絕外部噪音並同時提供優異之收聽及通話功能。在智慧功能上，Elite 5支援Google快速配對與微軟迅速配對功能，透過藍牙多點連接技術能夠一次連接2個裝置，並支援Google 語音助理功能。另外，Elite 5也攜手Spotify，提供Spotify串流音樂一鍵播放功能。