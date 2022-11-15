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桃山「御節年菜」30組限量開賣 喜來登星級年菜預購中

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北喜來登冷凍年菜及各式伴手禮即起開賣。圖／台北喜來登提供
台北喜來登冷凍年菜及各式伴手禮即起開賣。圖／台北喜來登提供

農曆新年的腳步愈來愈近，各飯店餐廳陸續發表外帶年菜，今年多了許多常溫與冷凍的新選項。台北喜來登館內六間餐廳即起開放預購「拂曉迎春」外賣年菜與星饌料理，其中，去年甫推出即秒殺的「桃山御節年菜」，今年增加為30組；台北寒舍艾美酒店宴會廳推出「兔躍豐年迎春團圓」外帶即食熱年菜組，自取外帶9,999元、每組萬元有找，也具話題。

米其林二星請客樓的頂級年菜，主打膠質豐富的頂級蝴蝶膠、智利八頭鮑魚、干貝、魚皮等食材入甕的「魚膠鮑魚佛跳牆」，以及「鮑魚一品雞」、「花膠白鯧米粉湯」。辰園則推「粵式團圓饗宴」、冠軍燉湯「羊肚菌花膠鮮鮑烏雞湯」、功夫燒臘、蘿蔔糕禮盒等。

桃山推出日本過年享用正統「御節年菜」每款12,999元，三層木盒內有龍蝦、帝王蟹、鮑魚等20款珍饈美食，是往年的秒殺品項。泰式餐廳SUKHOTHAI則精選金錢蝦餅、炭烤松阪豬、香茅牛肉、清蒸檸檬龍虎斑、酸辣龍蝦湯等菜色的「鴻運金喜年菜組」四人份6,888元。安東廳則推出「美國頂級30天乾式熟成帶骨肋眼24oz.」4,880元。比薩屋主打手工拿坡里麵糰鋪滿各式鮮味的「波士頓龍蝦豪華海鮮比薩」2,580元。2023年1月3日前預付另享9折優惠。

台北寒舍艾美酒店宴會廳則推出「兔躍豐年迎春團圓」外帶即食熱年菜組，除夕至初二自取外帶每組9,999元，適合6人份享用。

此外，1月21日除夕夜，艾美酒店推出「Disco狂熱夜」除夕圍爐宴，中式桌席22,800元+10%起，以美式繽紛的布置，搭配復古舞蹈與精彩的抽獎活動，帶領賓客坐上時光機，重返1970美好的摩登年代，現場設有童玩遊戲區以及飛鏢機，讓大人小孩都能時尚團圓，也備受矚目。

台北寒舍艾美酒店推出「Disco狂熱夜 兔躍繽紛宴」圍爐宴。圖／台北寒舍艾美提供
台北寒舍艾美酒店推出「Disco狂熱夜 兔躍繽紛宴」圍爐宴。圖／台北寒舍艾美提供
超吸睛的「桃山御節年菜」。圖／台北喜來登提供
超吸睛的「桃山御節年菜」。圖／台北喜來登提供

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