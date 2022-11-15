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萊爾富「幾米主題4號店」林口亮相！6米寬打卡牆拍美照

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富「幾米主題4號店」以「溫柔陪伴」為主題，將門市一半空間規劃為休息區，並設兒童專用座椅，打造友善環境。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題4號店」以「溫柔陪伴」為主題，將門市一半空間規劃為休息區，並設兒童專用座椅，打造友善環境。圖／萊爾富提供

萊爾富與知名繪本作家「幾米」4度攜手，聯名打造的「幾米主題4號店」於林口可愛登場，鎖定年輕客層並結合周邊學區特色，門市以「溫柔陪伴」為主題，將繽紛童趣元素層疊重組，以既繽紛又柔和的視覺傳遞陪伴支持的力量，除了有大型打卡視覺牆面供粉絲拍照，更規畫親子友善空間，設有遊憩閱覽區與兒童專用座椅，打造出大小朋友都愛訪的超萌系療癒樂園，還有多款幾米限定周邊商品可買。

繼台南、新竹以及台北迪化店後，萊爾富「幾米主題4號店」特別選在富有文教氣息的林口學區，緊鄰運動公園、多間幼兒園與國中等學校，以「溫柔陪伴」為其設計主題，總面積約60坪，是目前最大一間的幾米主題店面，從大門口、騎樓、到內部空間裝潢，豐富呈現《世界別為我擔心》繪本中的各種奇幻美感，以兒童視角、鋪陳對美好未來的憧憬，整體設計視覺看似相當繽紛，但透過使用大量木紋元素及中性色調櫃體等柔和材質，呈現炫彩中又帶著內斂穩定的平衡，營造溫柔活潑的童趣氛圍。

店內空間以一道近2米高的鉛筆立體造型立柱區分商品區與休憩區，鉛筆立柱上還有啦啦隊女孩造型立板，象徵喚起純真童年的滿滿活力，也同時呼應對面的運動公園；此外，店內更將近1/2的空間設計為休憩區，也是最大亮點，除了有大量休憩用座椅，更規畫專屬小孩的遊戲閱覽空間，並提供童書、拼圖軟積木及兒童專用桌椅等，打造友善的親子環境；天花板則分別有小男孩飛向彩虹及小孩騎乘大鳥翱翔的造型燈箱。

延續前3家主題店都有溫柔陪伴月亮意象，「幾米主題4號店」在休憩區中以逾6米寬的黑色牆面、透過漂浮在星空中的孩童及月亮，傳達擔心人生難題的心境，牆面的兩側則有跳舞及閱讀小女孩賣萌，超寬打卡牆面及可愛圖像，提升拍攝互動趣味，風格可愛又繽紛。

「幾米主題4號店」林口童樂門市同步販售幾米各式限定周邊，包括繪本限定杯、雙層玻璃杯、餐桌墊、輕量型保溫杯、收納式環保袋、醫療防護口罩等。為歡慶開幕，即日起至「幾米主題4號店」林口童樂門市即可享有多款幾米繪本系列周邊限定小物優惠價最低4.4折起，像是原價359元的雙層玻璃杯優惠價159元，原價299元的輕量型保溫杯200mL優惠價199元，限定周邊商品優惠售完為止。

●萊爾富幾米主題4號店（台北林口童樂門市）：新北市林口區仁愛路二段492-1號

萊爾富「幾米主題4號店」以近2米高鉛筆立體造型立柱區分商品與休憩空間。天花板上諾大的造型燈箱，讓人一抬頭彷彿進入奇幻世界。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題4號店」以近2米高鉛筆立體造型立柱區分商品與休憩空間。天花板上諾大的造型燈箱，讓人一抬頭彷彿進入奇幻世界。圖／萊爾富提供
萊爾富打造獨家超商幾米主題店，「幾米主題4號店」於林口登場，也是全台目前最大一間的幾米主題店。圖／萊爾富提供
萊爾富打造獨家超商幾米主題店，「幾米主題4號店」於林口登場，也是全台目前最大一間的幾米主題店。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題4號店」精心規畫兒童遊憩閱覽區及專用座椅，打造親子友善空間。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題4號店」精心規畫兒童遊憩閱覽區及專用座椅，打造親子友善空間。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題4號店」於林口亮相，6米寬絕美打卡牆輕鬆拍出IG美照，門市同步販售幾米各式限定周邊，並祭出最低4.4折起優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題4號店」於林口亮相，6米寬絕美打卡牆輕鬆拍出IG美照，門市同步販售幾米各式限定周邊，並祭出最低4.4折起優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題4號店」設計6米寬打卡牆，絕美夢幻。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題4號店」設計6米寬打卡牆，絕美夢幻。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題4號店」設置多個拍照打卡牆面，風格可愛又繽紛。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題4號店」設置多個拍照打卡牆面，風格可愛又繽紛。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題4號店」豐富呈現幾米繪本《世界別為我擔心》各種奇幻美景，並運用大量孩童圖像，營造活潑童趣氛圍。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題4號店」豐富呈現幾米繪本《世界別為我擔心》各種奇幻美景，並運用大量孩童圖像，營造活潑童趣氛圍。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題4號店」林口童樂門市全店布置採用幾米《世界別為我擔心》繪本元素，從大門口到內部裝潢，滿滿可愛的繪本身影，超級療癒。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題4號店」林口童樂門市全店布置採用幾米《世界別為我擔心》繪本元素，從大門口到內部裝潢，滿滿可愛的繪本身影，超級療癒。圖／萊爾富提供

幾米 林口

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