把握最後機會！羅密歐與茱麗葉音樂劇 臺中場即將完售
經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」廿週年紀念巡演，將在2023年情人節檔期登陸台灣，於臺中國家歌劇院首演，將是第一次登上國家表演藝術中心場館，讓觀眾感受國家級的震撼視聽體驗。2月11日至2月12日臺中場即將完售，主辦單位聯合數位文創呼籲有興趣的觀眾把握最後的搶票機會！2月16日至2月19日，將移師台北流行音樂中心演出，最後在二二八連假來到高雄衛武營國家歌劇院，為三地巡迴作結。
睽違5年重返台灣，本次特別邀請到劇迷心中的頂級黃金卡司─「第一羅密歐」達米安．薩格（Damien Sargue）與「原版茱麗葉」希西莉亞．卡拉（Cécilia Cara）合體演出，2001年首演的初代男女主角陣容將首度在台重現。而曾在「鐘樓怪人」演出吟遊詩人一角的席瑞爾．尼可萊（Cyril Niccolai），將在此劇擔綱羅密歐的摯友「班福留」，兩人多場精彩對手戲亦是音樂劇一大看點，更多重量級卡司主辦單位將於官網陸續公告。
感謝指定運輸長榮海運、指定航空長榮航空，持續贊助支持國內藝文活動，雙人9折優惠持續進行中，購票請上 udn售票網，客服專線請洽（02）26491688（每日9:00-18:00）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言