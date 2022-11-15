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把握最後機會！羅密歐與茱麗葉音樂劇 臺中場即將完售

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖／聯合數位文創提供
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經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」廿週年紀念巡演，將在2023年情人節檔期登陸台灣，於臺中國家歌劇院首演，將是第一次登上國家表演藝術中心場館，讓觀眾感受國家級的震撼視聽體驗。2月11日至2月12日臺中場即將完售，主辦單位聯合數位文創呼籲有興趣的觀眾把握最後的搶票機會！2月16日至2月19日，將移師台北流行音樂中心演出，最後在二二八連假來到高雄衛武營國家歌劇院，為三地巡迴作結。

睽違5年重返台灣，本次特別邀請到劇迷心中的頂級黃金卡司─「第一羅密歐」達米安．薩格（Damien Sargue）與「原版茱麗葉」希西莉亞．卡拉（Cécilia Cara）合體演出，2001年首演的初代男女主角陣容將首度在台重現。而曾在「鐘樓怪人」演出吟遊詩人一角的席瑞爾．尼可萊（Cyril Niccolai），將在此劇擔綱羅密歐的摯友「班福留」，兩人多場精彩對手戲亦是音樂劇一大看點，更多重量級卡司主辦單位將於官網陸續公告。

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國家歌劇院 長榮 音樂劇

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