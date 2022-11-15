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為男士帶來瀟灑的植物氣息 愛馬仕H24淡香精取材亞麻

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
愛馬仕H24淡香精50ml／3,450元；100ml／4,600元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕H24淡香精50ml／3,450元；100ml／4,600元。圖／愛馬仕提供

對男士來說，最重視除了穿著的搭配，更重要是觸動自己的感官才能使人感動，愛馬仕香水創作總監暨專屬調香師Christine Nagel繼續追尋她的植物夢想，將樹林深處、苔蘚、嫩芽化成了心靈蛻變的味覺，並呼應著品牌衣著中的材質亞麻，讓自然的植物氣味，形塑男人的瀟灑面貌。

愛馬仕今年推出全新H24系列淡香精，以自然與科技的互相衝擊，將標誌性的愛馬仕注入生活與時尚中。用鼠尾草、玫瑰木、水仙和 sclarène芳香分子，展開一場嗅覺饗宴；淡香精的底蘊有著高科技與天然的交織，散發出天然的溫韻，在肌膚上遊走，讓芳香氣息更為鮮明。

H24淡香精並能喚醒由愛馬仕男性世界藝術總監 Véronique Nichanian操刀設計的亞麻材質，以香味呈現出輕盈與觸感，創造出充滿生命力及優雅為使命，在Philippe Mouquet 設計的光雕玻璃香水瓶中，更襯托出男性的不凡氣息。

愛馬仕H24系列更推出男士護理系列，延續香水的優雅型態與生態保護責任主張，以濃縮植物能量，與大自然有著肌膚的接觸。 包括從臉部的活力保濕臉部護理、固體香皂、活力臉部噴霧、香體噴霧和清新香體膏，將保護肌膚、提升男士品味風範的氣味，都將注入紳士的靈魂，配方中皆含高比例的天然成分的組成的植萃，用起來安心，也成為紳士首選的必備用品。

愛馬仕H24淡香精50ml／3,450元；100ml／4,600元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕H24淡香精50ml／3,450元；100ml／4,600元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕H24活力臉部噴霧／100ml／1,680元。圖／Hermès愛馬仕提供
愛馬仕H24活力臉部噴霧／100ml／1,680元。圖／Hermès愛馬仕提供
愛馬仕H24香皂／100g／1,450元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕H24香皂／100g／1,450元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕H24活力保濕臉部護理／100ml／2,350元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕H24活力保濕臉部護理／100ml／2,350元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 氣味

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