為男士帶來瀟灑的植物氣息 愛馬仕H24淡香精取材亞麻

對男士來說，最重視除了穿著的搭配，更重要是觸動自己的感官才能使人感動，愛馬仕香水創作總監暨專屬調香師Christine Nagel繼續追尋她的植物夢想，將樹林深處、苔蘚、嫩芽化成了心靈蛻變的味覺，並呼應著品牌衣著中的材質亞麻，讓自然的植物氣味，形塑男人的瀟灑面貌。

愛馬仕今年推出全新H24系列淡香精，以自然與科技的互相衝擊，將標誌性的愛馬仕注入生活與時尚中。用鼠尾草、玫瑰木、水仙和 sclarène芳香分子，展開一場嗅覺饗宴；淡香精的底蘊有著高科技與天然的交織，散發出天然的溫韻，在肌膚上遊走，讓芳香氣息更為鮮明。

H24淡香精並能喚醒由愛馬仕男性世界藝術總監 Véronique Nichanian操刀設計的亞麻材質，以香味呈現出輕盈與觸感，創造出充滿生命力及優雅為使命，在Philippe Mouquet 設計的光雕玻璃香水瓶中，更襯托出男性的不凡氣息。