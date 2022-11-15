LINE Bank好友免費下載鯊西米動態貼圖 將來銀行開戶送愛爾達TV直播券爽看世足賽

在年輕世代廣受歡迎的純網銀LINE Bank與將來銀行，為了吸引更多用戶加入，持續推出各種金融優惠以及有趣的互動方式，希望走出與傳統銀行不同的特色。

歲末年終購物旺季，LINE Bank特別宣布與熱門貼圖角色鯊西米合作推出免費貼圖「LINE Bank x 鯊西米：芭比Q了」，即日起至12月15日期間，用戶只要加入LINE Bank官方帳號，即可免費下載16張動態貼圖，使用時間達180天，可一路使用到2023年。這次創作是鯊西米首次與品牌合作動態免費貼圖，不但將時下流行用語「芭比Q了」當作主題，更特別將轉帳、存款服務結合於「我需要錢錢」，也巧妙將快點卡融入於「別攔我」和「衝啦」當中，表現網銀創新金融服務的特色。接下來無論是聖誕節或明年農曆新年，傳給親友「真心問候 真摯關懷」或「我需要錢錢」貼圖來賣萌、討紅包，連好友哇鯊米、企鵝皮蛋和肉圓也一同在貼圖中現身，不僅相當可愛，也非常實用、討喜。

另外，11月20日世足賽即將盛大開幕，將來銀行為響應世足風潮，宣布在12月18日世足總決賽前，於將來銀行App開戶、輸入好友邀請碼或「NCBFIFA」並完成裝置綁定，就可選擇領取「愛爾達TV直播券」，除了讓球迷走到哪看到哪，第一時間就可輕鬆看到最即時的賽事轉播外，還可另外領取100N點，若選擇填寫好友邀請碼，該名好友也會獲得100N點，並且享有活儲利率最高3.2%、刷卡回饋最高5%，及信貸利率最低1.58%等3大神級優惠。