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LINE Bank好友免費下載鯊西米動態貼圖 將來銀行開戶送愛爾達TV直播券爽看世足賽
在年輕世代廣受歡迎的純網銀LINE Bank與將來銀行，為了吸引更多用戶加入，持續推出各種金融優惠以及有趣的互動方式，希望走出與傳統銀行不同的特色。
歲末年終購物旺季，LINE Bank特別宣布與熱門貼圖角色鯊西米合作推出免費貼圖「LINE Bank x 鯊西米：芭比Q了」，即日起至12月15日期間，用戶只要加入LINE Bank官方帳號，即可免費下載16張動態貼圖，使用時間達180天，可一路使用到2023年。這次創作是鯊西米首次與品牌合作動態免費貼圖，不但將時下流行用語「芭比Q了」當作主題，更特別將轉帳、存款服務結合於「我需要錢錢」，也巧妙將快點卡融入於「別攔我」和「衝啦」當中，表現網銀創新金融服務的特色。接下來無論是聖誕節或明年農曆新年，傳給親友「真心問候 真摯關懷」或「我需要錢錢」貼圖來賣萌、討紅包，連好友哇鯊米、企鵝皮蛋和肉圓也一同在貼圖中現身，不僅相當可愛，也非常實用、討喜。
另外，11月20日世足賽即將盛大開幕，將來銀行為響應世足風潮，宣布在12月18日世足總決賽前，於將來銀行App開戶、輸入好友邀請碼或「NCBFIFA」並完成裝置綁定，就可選擇領取「愛爾達TV直播券」，除了讓球迷走到哪看到哪，第一時間就可輕鬆看到最即時的賽事轉播外，還可另外領取100N點，若選擇填寫好友邀請碼，該名好友也會獲得100N點，並且享有活儲利率最高3.2%、刷卡回饋最高5%，及信貸利率最低1.58%等3大神級優惠。
將來銀行用戶在開通愛爾達會員權益期間除了可完整觀賞世足賽所有轉播賽事，期間內各種國內外知名體育賽事，如近期因NBA球星魔獸Dwight Howard加入而備受矚目的T1 League、F1一級方程式賽、BWF世界羽球巡迴賽均可收看轉播，早開戶早享受。
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