7-ELEVEN推「2022世界盃足球賽限量周邊」門市快閃購

睽違4年的足球賽即將開踢，7-ELEVEN自11月16日下午3點起至12月27日推出「2022世界盃足球賽門市快閃購」，包括抽繩後背包、連帽披肩、啤酒杯及水壺等多款限量話題周邊，讓球迷整套蒐集為球隊加油。此外，7-ELEVEN門市推出指定零食及泡麵多件數優惠、限定門市「酒BAR現打啤酒」與「哈燒專櫃」商品任選混搭任3件79折，以及OPEN POINT行動隨時取指定飲品每日限量買2送2，12月9日起還可到指定門市看Live直播一起為最後八強加油。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7-ELEVEN全店自11月16日下午3點起至12月27日推出「2022世界盃足球賽門市快閃購」，OPEN POINT會員消費不限金額、消費即可報會員電話加購，包括官方授權的「限量世足紀念抽繩後背包」，搶眼的紅黑配色，象徵運動員的活力與幹勁，消費不限金額加699元；還有印上阿根廷、巴西、德國、法國、西班牙、英格蘭等6個足球熱門隊國旗設計的「限量世足紀念連帽披肩」（消費不限金額每款加499元）、「限量世足紀念啤酒杯」（共6款，每款消費不限金額加399元）以及「限量世足紀念1,000ml水壺」（共6款，每款消費不限金額加399元）。

為方便大眾與親友相揪宅家觀賽，7-ELEVEN門市自11月16日至12月27日特別規畫「看球賽吃零食／泡麵」專區，精選樂事、可樂果、好麗友、日清等指定零食泡麵等優惠，其中樂事洋芋片祭出美國經典原味、九州岩燒海苔以及瑞士香濃起司等多種口味，任選2件8折、4件75折優惠；11月30日起更集合熱食自助區人氣商品「熱狗」全品項（不含夾心麵包）、便利即食的「御料小館」系列，超過15款指定冷藏炸物滷味、下酒小菜等家庭料理任選搭配均可享2件85折、3件79折優惠。

7-ELEVEN各式獨家複合店搶搭觀賽美食商機，「酒BAR」複合門市自11月20日起即可搶先觀賞賽事轉播，賽事期間於「酒BAR」複合店門市購買指定品項，即贈送限量臺虎精釀足球玻璃杯、百威世足款束口袋、mio澪品牌幻（變）色杯等周邊。11月16日起至12月27日推出「來7看球賽，酒BAR喝起來！」活動，「酒BAR」現打啤酒結合限定門市「現烤哈燒專櫃」全品項，任選搭配均享2件85折、3件79折優惠。此外，7-ELEVEN「COLD STONE專區」複合店門市即日起至12月20日也推出全品項任選2件85折、3件79折的優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

OPEN POINT「行動隨時取」自11月16日至11月22日連續7天推出「看球賽．喝CITY」主題活動，期間每日限量CITY PRIMA精品美式咖啡（冰／熱）或精品拿鐵（冰／熱）任選買2送2、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵買2送2，另有CITY CAFE特大杯拿鐵／特大美式咖啡任選、CITY水果系列指定品項任選、CITY PEARL珍珠系列指定品項任選、CITY TEA經典純奶茶／四季春奶青等指定飲品任選11杯組合優惠。