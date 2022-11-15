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把好品味帶進家 Artifacts、初衣食午 各擁玩趣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
FAZEEK碟形香檳杯，3,280元。圖 / ARTIFACTS提供
FAZEEK碟形香檳杯，3,280元。圖 / ARTIFACTS提供

隨著即將邁向年末，無論是改變家中氣氛或創造派對歡樂情緒，家品、杯盤器皿常是對荷包相對友善，又能長久使用的務實之選。近日便有選品店Artifacts與初衣食午OneFifteen分別推薦了來自歐美的設計品牌，簡約、時髦，為與朋友相聚的愉悅時刻、低調加分。

五年甫於澳洲成立的FAZEEK，將永續、環境友善精神納入品牌核心。而除了抱有社會企業責任，品牌最熱門的設計之一莫過於碟形香檳杯與細長、高腳的波浪香檳杯，後者將在光線透設下散發出宛如櫻花的浪漫氛圍，後者則有著六角形的杯形輪廓，別出心裁，其中波浪香檳杯再有透明、淺粉、藍綠三色，而碟形香檳杯則有透明、淺粉、琥珀、綠色，訂價皆為3,280元，可於綜合電商THE SPAACE線上網站隨意挑選。

來自北歐丹麥的Raawii則是由初衣食午OneFifteen代理，由Bo Raahauge和Nicolai Wiig-Hansen兩位設計師同樣在2017創立，簡約線條中但賦予了水杯、置物托盤、花瓶、碗、罐等物品以飽滿色彩，不張揚、不浮誇，但為生活不同角落帶來日常的喜悅。例如STRØM碗便有大中小三種尺寸，與紫灰、小蒼蘭黃、活力橘、珊瑚粉、騷莎紅等多種顏色，自2,280元至3,880元不等；同系列的STRØM水壺花瓶以底部圓弧的線條與三角形的杯口，帶來直觀的視覺趣味。同樣有三種尺寸與七種配色，要當水壺或是花瓶？這就交給空間中的主人、自由發揮了。

RAAWII，藍色水壺花瓶，價格店洽。圖 / 初衣食午提供
RAAWII，藍色水壺花瓶，價格店洽。圖 / 初衣食午提供
無論是改變家中氣氛或創造派對歡樂情緒，杯盤器皿常是對荷包相對友善，又能長久使用的務實之選。圖 / 初衣食午提供（合成圖）
無論是改變家中氣氛或創造派對歡樂情緒，杯盤器皿常是對荷包相對友善，又能長久使用的務實之選。圖 / 初衣食午提供（合成圖）
FAZEEK粉紅色的碟形香檳杯除了浪漫討喜，也可放入堅果、小食，變成高腳小盤，帶來餐桌上的造型變化。圖 / ARTIFACTS提供
FAZEEK粉紅色的碟形香檳杯除了浪漫討喜，也可放入堅果、小食，變成高腳小盤，帶來餐桌上的造型變化。圖 / ARTIFACTS提供
來自澳洲的FAZEEK，其高腳的波浪香檳杯，有著六角形的杯形輪廓，別出心裁。圖 / ARTIFACTS提供
來自澳洲的FAZEEK，其高腳的波浪香檳杯，有著六角形的杯形輪廓，別出心裁。圖 / ARTIFACTS提供
FAZEEK的碟形香檳杯與波浪香檳杯，已可於綜合電商THE SPAACE線上網站隨意挑選。圖 / ARTIFACTS提供
FAZEEK的碟形香檳杯與波浪香檳杯，已可於綜合電商THE SPAACE線上網站隨意挑選。圖 / ARTIFACTS提供
Raawii紅色大碗，價格店洽。圖 / Artifacts提供
Raawii紅色大碗，價格店洽。圖 / Artifacts提供

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