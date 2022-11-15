串連全台108處媽祖廟 青旅聯盟打造台灣版「四國遍路」

看準「媽祖」商機，愛嬉遊台灣青年旅館聯盟推出「媽祖。環禱」壯遊行程，打造台灣版「四國遍路」之旅，在全台含離島選定108處天后宮媽祖廟。利用App串連各地店家合作，作為壯遊補給站，遊客透過App中接駕、取寶幣等互動關卡，除了收集手繪媽祖像，還可獲得住宿、商品優惠。

愛嬉遊台灣青年旅館理事長葉集偉表示，「媽祖。環禱」壯遊的概念已醞釀五年了，新冠疫情反而加速這個計畫的時限，也希望在疫情過後，透過媽祖的帶領，一圓旅人的環島夢，以非群聚性、自由旅行的方式看見台灣各鄉鎮珍貴秘境。

根據聯盟規畫，「媽祖。環禱」行程設計選定全台108處天后宮媽祖廟，透過藝術家朱朱的手繪傳神媽祖畫像，以尋寶概念，讓遊客可以跟著App導航指引前往尋訪。遊客透過App中接駕、取寶幣、媽祖託夢闖關等互動關卡，獲得優惠點數，可進一步兌換住宿或商品。

行程剛出爐，已有馬來西亞旅遊雜誌組成踩線團，搶先來台以單車環島方式，體驗「媽祖。環禱」之旅。