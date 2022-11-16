110週年睽違已久SL-21夏依式為主題的立體可動木拼圖正式亮相

圖 / 有.設計 uDesign 提供

鐵道迷睽違已久的SL-21夏依式為主題的立體可動木拼圖終於正式亮相!

先來跟大家揭曉SL-21夏依式火車拼圖的特色，讓我們來一探究竟!

鐵道迷們以及SL-21的忠實粉絲也不要錯過這次的早鳥優惠!

本產品特色:

1.火車型態:傘齒輪及直立汽缸驅動手動式

2.材質:環保密集板-纖維板:新型態木質複合板材

3.拼圖零件數:708片

4.印刷方式:採雙面列印

5.可組裝型態:一組產品套件，可透過更換零件組裝成SL-21/25/26/31四種型號

6.底座結構:眠月線木橋式樣

7.底座展示銘版:壓克力雷射雕刻＋可更換型號零件

圖 / 有.設計 uDesign 提供

阿里山林業鐵路夏依式蒸汽火車復駛，一共有四部 class B 蒸汽機車。除了SL-25號、SL-26號、SL-31號蒸汽火車之外，現在SL-21號蒸汽火車，也加入復駛陣容。SL-21歷經18個月以上的維修作業後修復出廠，確定可以復駛，也是目前可動態行駛的老火車中，年紀最大的。

夏依式蒸汽機車立體可動木拼圖套件，可以透過更換零件重現SL-21/25/26/31四種型態，可玩性極高。組裝完成後轉動搖臂，可重現直立式三汽缸、曲柄滾軸、傘齒輪機構動態運轉。搭配眠月線木橋主題底座，重現阿里山林鐵百年風華。套件共708片拼圖，組裝時間約為6個小時，可以看出「富馬樂創Fuumas Puzzle」在產品上費盡心思的創作

圖 / 有.設計 uDesign 提供