110週年睽違已久SL-21夏依式為主題的立體可動木拼圖正式亮相
鐵道迷睽違已久的SL-21夏依式為主題的立體可動木拼圖終於正式亮相!
先來跟大家揭曉SL-21夏依式火車拼圖的特色，讓我們來一探究竟!
鐵道迷們以及SL-21的忠實粉絲也不要錯過這次的早鳥優惠!
本產品特色:
1.火車型態:傘齒輪及直立汽缸驅動手動式
2.材質:環保密集板-纖維板:新型態木質複合板材
3.拼圖零件數:708片
4.印刷方式:採雙面列印
5.可組裝型態:一組產品套件，可透過更換零件組裝成SL-21/25/26/31四種型號
6.底座結構:眠月線木橋式樣
7.底座展示銘版:壓克力雷射雕刻＋可更換型號零件
阿里山林業鐵路夏依式蒸汽火車復駛，一共有四部 class B 蒸汽機車。除了SL-25號、SL-26號、SL-31號蒸汽火車之外，現在SL-21號蒸汽火車，也加入復駛陣容。SL-21歷經18個月以上的維修作業後修復出廠，確定可以復駛，也是目前可動態行駛的老火車中，年紀最大的。
夏依式蒸汽機車立體可動木拼圖套件，可以透過更換零件重現SL-21/25/26/31四種型態，可玩性極高。組裝完成後轉動搖臂，可重現直立式三汽缸、曲柄滾軸、傘齒輪機構動態運轉。搭配眠月線木橋主題底座，重現阿里山林鐵百年風華。套件共708片拼圖，組裝時間約為6個小時，可以看出「富馬樂創Fuumas Puzzle」在產品上費盡心思的創作
「SL-21夏依式蒸汽火車」和「阿里山林鐵」110周年通車典禮將於2022/12/24(六)嘉義車庫臨時月台進行，歡迎各位鐵道迷共襄盛舉，詳情請見《阿里山林業鐵路及文化資產管理處》FB粉專，夏依式小火車由有.設計團隊引進，於11/16(三)在嘖嘖平台進行募資，趕緊把握現在超早鳥68折的募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團
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