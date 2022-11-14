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史上最強拍賣紀錄！微軟創辦人保羅艾倫珍藏500億完售

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
保羅艾倫珍藏於拍前巡迴全球預展時就引起轟動，參觀者大排長龍。圖／佳士得提供
保羅艾倫珍藏於拍前巡迴全球預展時就引起轟動，參觀者大排長龍。圖／佳士得提供

微軟兩位創辦人之一保羅艾倫（Paul G. Allen）2018年病逝，他生前的藝術珍藏，於11月10日紐約時間透過佳士得（CHRISTIE’S）舉辦連續2日的慈善拍賣，橫跨500年歷史的155件藝術巨擘經典作品全數售罄，遠超過拍前高估價的16.2億美元（約逾500億台幣）總額成交，成為有史以來價值最高的單一藏家藝術珍藏，其中有5件拍品以超越1億美元金額成交，並締造了包括秀拉（Georges Seurat）、塞尚（Paul Cézanne）、梵谷（Vincent Van Gogh）在內27位藝術家的世界拍賣紀錄。 佳士得統計，周三晚拍成交金額中有28%來自亞洲藏家。

第一部分的晚拍於紐約當地時間晚上舉行，全球藏家熱烈競標，每件作品平均有5.6位藏家競標，激烈程度可見一般。佳士得更透露，在此次嚴謹的投標資格審查規定之下，還是有15%的競標者是首次於佳士得下標。首日的晚拍共60件拍品上拍，總成交額約15億美元，是世界上首場拍賣會上有5件作品以超越1億美元價格成交，共締造20個世界拍賣紀錄，由秀拉的「Les Poseuses, Ensemble （Petite version）」以1.49億美元成交額領拍。次日的日拍上，除了視覺藝術之外還有各式其他形式與媒材的藝術品，領銜拍品為以840萬美元成交的Oldenburg與Van Bruggen的雕塑代表作「Typewriter Eraser, Scale X」，。

保羅塞尚，「La Montagne Sainte-Victoire」，成交價1億3,779萬美元。圖／佳士得提供
保羅塞尚，「La Montagne Sainte-Victoire」，成交價1億3,779萬美元。圖／佳士得提供
佳士得保羅艾倫拍賣，最高價拍品落槌畫面。圖／佳士得提供
佳士得保羅艾倫拍賣，最高價拍品落槌畫面。圖／佳士得提供
保羅艾倫珍藏於拍前巡迴全球預展時就引起轟動，參觀者大排長龍。圖／佳士得提供
保羅艾倫珍藏於拍前巡迴全球預展時就引起轟動，參觀者大排長龍。圖／佳士得提供
梵谷，「Verger avec cyprès」，成交價1億1,718萬美元。圖／佳士得提供
梵谷，「Verger avec cyprès」，成交價1億1,718萬美元。圖／佳士得提供
喬治秀拉，「Les Poseuses, Ensemble (Petite version)」，成交價1億4,924萬美元。圖／佳士得提供
喬治秀拉，「Les Poseuses, Ensemble (Petite version)」，成交價1億4,924萬美元。圖／佳士得提供
克林姆，「Birch Forest」，成交價1億458萬5,000美元。圖／佳士得提供
克林姆，「Birch Forest」，成交價1億458萬5,000美元。圖／佳士得提供
保羅塞尚，「Maternité II」，成交價1億573萬美元。圖／佳士得提供
保羅塞尚，「Maternité II」，成交價1億573萬美元。圖／佳士得提供

佳士得 紐約 拍賣會

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