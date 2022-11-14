史上最強拍賣紀錄！微軟創辦人保羅艾倫珍藏500億完售

微軟兩位創辦人之一保羅艾倫（Paul G. Allen）2018年病逝，他生前的藝術珍藏，於11月10日紐約時間透過佳士得（CHRISTIE’S）舉辦連續2日的慈善拍賣，橫跨500年歷史的155件藝術巨擘經典作品全數售罄，遠超過拍前高估價的16.2億美元（約逾500億台幣）總額成交，成為有史以來價值最高的單一藏家藝術珍藏，其中有5件拍品以超越1億美元金額成交，並締造了包括秀拉（Georges Seurat）、塞尚（Paul Cézanne）、梵谷（Vincent Van Gogh）在內27位藝術家的世界拍賣紀錄。 佳士得統計，周三晚拍成交金額中有28%來自亞洲藏家。

第一部分的晚拍於紐約當地時間晚上舉行，全球藏家熱烈競標，每件作品平均有5.6位藏家競標，激烈程度可見一般。佳士得更透露，在此次嚴謹的投標資格審查規定之下，還是有15%的競標者是首次於佳士得下標。首日的晚拍共60件拍品上拍，總成交額約15億美元，是世界上首場拍賣會上有5件作品以超越1億美元價格成交，共締造20個世界拍賣紀錄，由秀拉的「Les Poseuses, Ensemble （Petite version）」以1.49億美元成交額領拍。次日的日拍上，除了視覺藝術之外還有各式其他形式與媒材的藝術品，領銜拍品為以840萬美元成交的Oldenburg與Van Bruggen的雕塑代表作「Typewriter Eraser, Scale X」，。 保羅塞尚，「La Montagne Sainte-Victoire」，成交價1億3,779萬美元。圖／佳士得提供 佳士得保羅艾倫拍賣，最高價拍品落槌畫面。圖／佳士得提供 保羅艾倫珍藏於拍前巡迴全球預展時就引起轟動，參觀者大排長龍。圖／佳士得提供 梵谷，「Verger avec cyprès」，成交價1億1,718萬美元。圖／佳士得提供 喬治秀拉，「Les Poseuses, Ensemble (Petite version)」，成交價1億4,924萬美元。圖／佳士得提供 克林姆，「Birch Forest」，成交價1億458萬5,000美元。圖／佳士得提供 保羅塞尚，「Maternité II」，成交價1億573萬美元。圖／佳士得提供