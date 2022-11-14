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小披薩99元！達美樂官網爆炸 網友分享「密技」秒訂到

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
達美樂推出小披薩99元的限時優惠，但是活動首日官網就已癱瘓。圖／達美樂提供
達美樂推出小披薩99元的限時優惠，但是活動首日官網就已癱瘓。圖／達美樂提供

達美樂「小披薩99元」方案真的回來了！日前網上傳出達美樂即將於11月14日起推出「外帶小披薩1個99元」的限時優惠方案，達美樂也於11月14日正式公佈活動起跑，並且保證連續7天讓大家買得到、吃得到。但是網友實際測試發現，活動上線第一天官網就爆炸，網友紛紛回報「進不去網站」、「網站伺服器爆了」、「網站爆了 等等又要取消 笑死」

自11月14日至11月20日期間，全台177間達美樂門市限時7天推出「外帶小披薩1個99元」的優惠方案，共計提供15種口味，包括有闔家歡四喜、美式經典四喜、海鮮戀人四喜、超級豪華、夏威夷、雙醬薯球夏威夷等選擇，每個均為99元。由於價格實惠，因此推出前就已經在網路上引發一陣熱烈討論。

達美樂在今年6月也曾推出小披薩99元的限時優惠，但是因訂單爆量而提前下架。因此達美樂宣告本次活動為「復仇周」，標榜準備更多的麵團及配料、準備更多的披薩盒、還有訂購系統優化，精準預估每15分鐘可供貨的披薩數量，避免久候餐點，另外所有門市增派2～3倍以上的員工，藉此因應民眾需求，讓大家都買得到、吃得到。

儘管如此，達美樂今日活動上線後，官網就呈現癱瘓狀態，討論區的粉絲紛紛表示「點不進去啊...」、「太多人訂了 網站掛掉」、「app完全打不開 笑死」。另外也有網友分享密技，表示「要打官方電話，超順訂完」、「打電話成功+1」

達美樂推出小披薩99元的限時優惠，共有15種口味可供選擇。圖／達美樂提供
達美樂推出小披薩99元的限時優惠，共有15種口味可供選擇。圖／達美樂提供

達美樂 夏威夷

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