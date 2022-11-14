首屆台灣好威調酒大賽結果出爐 專業組陳泯赫奪冠

2022台灣好威調酒大賽是台灣菸酒公司首次舉辦的大型調酒比賽，由旗下獲獎連連的OMAR威士忌（波本花香／雪莉果乾），與職人手工釀造的極CRAFT-琴酒兩大品牌，做為比賽基酒。比賽主軸以「台灣好威」為主題，讓參賽者充分運用台灣元素，展現出創意的調酒理念及作品，呼應OMAR威士忌與極CRAFT-琴酒的品牌特點，促進台灣調酒文化的進步。

首屆台灣好威調酒大賽，於九月底正式開放報名，在短短不到三周的時間，吸引超過140位選手報名。調酒大賽的評審團隊由台灣菸酒公司總經理林士傑領軍，結合業界資深調酒師與專業酒類媒體，邀請到知名酒吧Fourplay創辦人鄭亦倫（Allen）、Bar Mood創辦人吳盈憲（Nick），與酒訊雜誌創辦人社長吳志彥，擔任本屆比賽的評審，透過專業評審團隊的精心把關，從網路初賽的百位選手中，評選出前十強選手進入實體決賽。

除了競賽環節外，特別針對一般組的前十強進行培訓課程，由OMAR威士忌與極CRAFT-琴酒的品牌大使分享產品特色及品牌精神，並邀請Bar Mood創辦人吳盈憲擔任講師，透過實際操作分享比賽經驗與技巧，讓選手們收穫滿滿。吳盈憲表示：「本次入圍十強的一般組選手，其創作理念不比專業調酒師遜色，令人驚豔。」

OMAR威士忌與極CRAFT-琴酒，都是傳承原產地的經典釀造方式，釀酒團隊再因應本土環境進行釀造上的優化調整，結合台灣元素打造出的特色酒款。OMAR威士忌善用台灣熱帶風土氣候與快速熟成的優勢，釀造出熱情豐厚的酒體；極CRAFT-琴酒則運用在地特有的馬告來增添風味。為此台酒公司除了延續在地元素作為調酒大賽主軸，也將決賽分成兩個階段進行，第一階段以經典調酒Twist作為題目，第二階段則以「台灣好威」作為主題，須運用台灣元素進行創意調酒。

最終一般組的冠軍由陳冠廷以「琥珀花 Ambrosial」脫穎而出，專業組的冠軍則由「Liquid Air飲識液術」的陳泯赫以「極島囈語 Island`s Somniloquy」獲得，透過創意調酒傳達台灣好威的主題意象。

主辦單位也預計安排冠軍調酒師於11月18日至11月21日台北國際酒展期間，於台酒攤位擔任客座調酒師，想親自體驗台灣好威的冠軍調酒，請持續關注「吃喝玩樂在台酒」臉書粉絲專頁公布的最新資訊。

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