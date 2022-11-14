丹麥工藝x日本設計！喬治傑生NENDO聯名獲2022年設計獎
創立NENDO設計事務所的日本設計師佐藤大（OKI SATO）與丹麥皇室精品喬治傑生（ GEORG JENSEN）本季秋冬推出的聯名系列居家精品，以外型時尚且極具雕塑感的風格花器與精緻燭台，榮獲丹麥生活居家領導雜誌BO BEDRE - 2022年度設計獎，宛若自然流水的有機造型完美結合日本極簡主義與丹麥北歐美學，全系列新作已在台上市。同時，迎接年底送禮歡慶的佳節時刻，喬治傑生也針對百貨週年慶推出第二波全新古典珠寶與ARCHIVE典藏珠寶共五款夢幻限量復刻訂製項鍊以及兩款典藏純銀頸圈，為一年巧劃完美的落幕句點。
曾被美國媒體選為「全世界最受尊敬的100位日本人」的佐藤大，多產且獲獎無數。善於從日常生活與大自然中汲取靈感的佐藤大，本季與喬治傑生合作的全新NENDO系列，以不銹鋼材質重塑佐藤大的原創設計花器與燭台。NENDO系列花器共三款不同尺寸，2021年首度問世時採用925純銀製成，由喬治傑生資深銀匠耗費400個小時鑄造打磨，設計靈感源自大自然中的流水，簡練的設計風格凝聚水的三種狀態：匯聚 (溜める)、擴散 (張る)、流動 (流れる)，因此右名為 MIZUKI（水器），三段式的深淺結構搭配注水量的多寡運用呈獻花藝之美，單側開放式的開口設計亦可作為冷水壺使用。本季首度推出不銹鋼材質款，並延伸出三款全新燭台，分別可放置不同型態的蠟燭，賦予空間獨到的藝術美學氣息。
同時，為百貨週年慶推出第二波5款全新MOONLIGHT BLOSSOM月光花語系列古典珠寶，設計傳承新藝術運動時期的優美弧線及自然華麗風格，以手工純銀襯托黃色東陵玉、月光石、天河石等繽紛夢幻色調寶石，為佳節獻上祝福。兩款ARCHIVE典藏系列珠寶，則是從品牌歷史悠久的檔案室中，精選出充滿代表性的設計師合作珠寶，重新以925純銀材質復刻。此次兩款設計分別為ANNE AMMITZBOLL於1978年設計的AURA開放式設計純銀頸圈，以及由BENT GABBRIELSEN於1959年創作出的「非洲皇后」純銀頸鍊，宛若象牙骨外觀的純銀有機輪廓以環環相扣的練結設計，悠然展現細膩講究的工藝美學。
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