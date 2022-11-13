胡同燒肉NFT開賣 享無限暢飲、免費送肉、結帳88折

為慶祝17週年，「胡同燒肉」將於11月16日起，舉辦一系列慶祝活動，包括全台門市會員點數、Line Point點數回饋之外，也將於11月25日登錄元宇宙，發行2款限量NFT，可享用餐2小時無限暢飲、消費送肉品、結帳88折等不同好康。另外台中店也將以新面貌重新開幕，活動期間消費滿額即可抽獎，有機會獲得「新加坡來回機票」，以及雙人套餐、餐具組等不同禮物。

登上星宇航空成為飛機餐的胡同燒肉，將於11月25日登錄元宇宙，於當日發行效期1年、透過波波錢包(PO Wallet)APP發售的賦能型NFT。「胡群牛友NFT」共有4種賦能項目，包含消費滿1,500元，即可享當日用餐2小時無限暢飲；攜帶1位朋友即可免費獲得肉品；每次消費金額享88折優惠；還有生日當月單次消費滿2,000元，加贈和牛1份（價值580元）。每顆3,888元，限量88顆。

另款「同樂與共NFT」，內含價值1,390元的胡同精選套餐組合，還有啤酒、無酒精飲料共3杯的優惠，限量1,000顆，售價1,688元。另外購買「同樂與共NFT」，還可參加抽獎，有機會獲得「胡群牛友NFT」1顆，共計抽出8名幸運者。另外在11月16日至11月30日期間，全台胡同燒肉、胡同裏燒肉共計13家店鋪，可享Ocard會員集點3%回饋，以及Line Pay付款享Line Pointe點數10%回饋等17週年慶祝優惠。

為迎接1週年，胡同本次也一次新增近20道菜色。其中紐西蘭和羊「和羊丁骨鞍盛合」選用紐西蘭6個月的小羔羊，一次就能品嚐到菲力、側肉、紐約客等3個部位，每份460元。另外還有「日本和牛菲力肉」（880元）、將澳洲牛舌下肉以長條切片呈現的「舌下肉」（380元），以及酸白菜石斑魚、鹽烤石斑魚、香麻小章魚等肉品，還有多款特調飲品可供選擇。

台中胡同燒肉6號店「瑚同燒肉夜食」已於11月12日試營運、11月23日起正式重返台中燒肉市場，並於即日起至11月30期間，當次消費滿額3,000元，即可扭蛋抽獎1次；滿5,000元抽2次、滿7,000元可抽3次。最大獎為價值28,000元的「新加坡來回機票2張」，另還有雙人同享、價值2,550元的「揪友17吃胡同」套餐。其他獎項則有「我不是胖虎」系列周邊商品，以及送菜品優惠券。

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