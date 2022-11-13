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摩斯咖啡買10送10 Subway黑胡椒嫩豬堡上桌、抽世足禮

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
SUBWAY新推出「黑胡椒嫩豬堡」，6吋130元、12吋230元。圖／SUBWAY提供
SUBWAY新推出「黑胡椒嫩豬堡」，6吋130元、12吋230元。圖／SUBWAY提供

「SUBWAY」本季首次運用台灣在地豬肉食材，推出期間限定「黑胡椒嫩豬堡」，增添消費者選擇性。同時還有世足賽抽獎活動，有機會獲得限量足球、後背包。「摩斯漢堡」則是推出一系列咖啡優惠，包括摩斯咖啡買10送10、咖啡第2杯11元等不同方案。

SUBWAY新推出的「黑胡椒嫩豬堡」，使用黑胡椒調味的台灣豬肉，搭配上蔬菜與現作麵包，自即日起至12月31日期間限定供應，為肉食愛好者帶來全新的風味享受，6吋130元、12吋230元，沙拉則為170元。因應世足賽即將到來，SUBWAY也推出「吃飽堡全民瘋足球」活動。即日起購買任一潛艇堡或沙拉，加點指定組合就可獲得1點，可兌換Hami運動館序號或參加抽獎，有機會獲得可口可樂限量經典款足球、後背包、斜背包等贈禮。

即日起至11月30日，摩斯漢堡則推出「咖啡週年慶」活動，來店消費2杯「中杯拿鐵咖啡」，優惠價110元，或購買中杯「摩斯咖啡」，可享第二杯11元。即日起至12月31日期間，還有濾泡式咖啡2入39元、摩斯雨林聯盟認證咖啡豆1包499元等多種咖啡優惠。12月31日期間，MOS Order App「安心取溫馨送」也同步推出優惠。包括「摩斯咖啡（大杯）買10送10」，原價1,200元，優惠價600元；還有「大杯拿鐵咖啡買10送10」，原價1,600元，優惠價800元；大杯摩斯咖啡買5送3，原價480元，優惠價296元、大杯拿鐵咖啡買5送3，原價640元，優惠價400元等量購組合，適合慢慢享用或轉贈給親朋好友。

摩斯針對摩斯咖啡、拿鐵推出一系列優惠方案。圖／摩斯漢堡提供
摩斯針對摩斯咖啡、拿鐵推出一系列優惠方案。圖／摩斯漢堡提供

咖啡 摩斯漢堡

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