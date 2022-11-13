摩斯咖啡買10送10 Subway黑胡椒嫩豬堡上桌、抽世足禮

「SUBWAY」本季首次運用台灣在地豬肉食材，推出期間限定「黑胡椒嫩豬堡」，增添消費者選擇性。同時還有世足賽抽獎活動，有機會獲得限量足球、後背包。「摩斯漢堡」則是推出一系列咖啡優惠，包括摩斯咖啡買10送10、咖啡第2杯11元等不同方案。

SUBWAY新推出的「黑胡椒嫩豬堡」，使用黑胡椒調味的台灣豬肉，搭配上蔬菜與現作麵包，自即日起至12月31日期間限定供應，為肉食愛好者帶來全新的風味享受，6吋130元、12吋230元，沙拉則為170元。因應世足賽即將到來，SUBWAY也推出「吃飽堡全民瘋足球」活動。即日起購買任一潛艇堡或沙拉，加點指定組合就可獲得1點，可兌換Hami運動館序號或參加抽獎，有機會獲得可口可樂限量經典款足球、後背包、斜背包等贈禮。