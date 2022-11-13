超Chill日式立吞店！「臺虎居餃屋」插旗榕錦時光園區

一邊吃著熱騰騰的煎餃，一邊配上一杯爽快冰涼的啤酒或Highball，是許多人赴日旅遊時難忘的居酒屋經驗。現在臺虎精釀繼「啜飲室」後，於台北市文化局所規劃的全齡生活計畫——「榕錦時光園區」，將日式風格融合品牌與居酒屋元素，打造全新風格概念店「臺虎居餃屋」，預定11月17日起正式營運，自開幕日起單筆消費滿1000元，即可獲得「居餃屋限定環保餐具組」，數量有限，送完為止。

位於台北市東門金華街的「榕錦時光園區」，清一色是錦町社群建築，「臺虎居餃屋」店舖空間使用淺木色長條吧檯，搭配木製菜單招牌；室內的高腳桌與吧檯沒有提供座椅，讓整體採用「立飲」與「立吞」的方式，有別於臺灣常見的飲食習慣，更貼近日式風格。

除暖木色的室內裝潢擺設之外，還有深木色隔間的小室格局，室外小木檯亦有提供座位的品飲區可以休憩享用，從裡到外充分展現日式居酒屋風格，簡單卻有深度，在時而溫馨、時而輕鬆的氛圍裡，感受臺虎居餃屋的一切。

在料理方面，「臺虎居餃屋」藉由日式煎餃配酒以及全日式的餐點品項，帶來更多東洋飲食風格。作為主角的煎餃，靈感發想自日本人氣煎餃燒，金黃色的餃皮外觀，有別於一般常見的冰花煎餃。煎餃運用高溫半油炸的方式，使餃皮同時擁有一半酥脆、一半柔軟的豐富層次口感，內餡則使用台灣人普遍喜愛的高麗菜與韭菜，清脆甜美的滿滿餡料、多汁飽滿的風味，成為「臺虎居餃屋」的招牌料理。

除了煎餃，還有較為少見的特製日式乾式咖哩飯，著重肉料的調味，在料理本身格外下功夫，沒有過多的醬汁搶戲，而是使用半熟溫泉蛋融合乾咖哩，組成恰到好處的味蕾表現。主食以外，也可以搭配許多日式風味的配菜小食，讓用餐增加更多有趣變化。