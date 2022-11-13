SOGO周年慶買氣兩大現象：精品年輕化、高爾夫女力崛起

一年一度的百貨周年慶總是能吸引大量人潮蜂擁而至出手，就在於用全年最強度回饋，滿足消費者衝周年慶最在乎的「優惠」。SOGO台北店指出，周年慶開跑四天以來，每日人流、買氣均達標。SOGO透過買氣也觀察到今年兩大現象：「國際精品年輕化帶動業績大幅成長」、「高爾夫女力崛起」。

國際精品為了培養新一代鐵粉、吸引年輕人目光，紛紛找上具國際市場的年輕偶像代言，像是韓國大勢女團BLACKPINK全團4位成員，影響力也擴散到時尚精品珠寶圈，各自拿下國際精品代言。像是Lisa為Celine和Bvlgari全球品牌代言人、Jennie為香奈兒全球品牌形象大使、Jisoo除了是Dior時尚與美妝的「雙線全球大使」，也加入Cartier品牌形象大使之列，Rosé也是Tiffany & Co.的全球品牌代言人與Saint Laurent的全球品牌大使，另外韓星李敏鎬、中國男星肖戰也是國際精品寵兒，手中都有數個代言。

國際精品不論設計與代言人都年輕化，SOGO觀察，年輕消費者懂得運用周年慶回饋入手輕珠寶配件，以復興館Cartier、Bvlgari、Tiffany & Co.和Van Cleef & Arpels來說，今年輕珠寶配件平均客單落在5萬～7萬間，較去年同期大幅成長40％，年輕世代可說是近年帶動精品成長的明顯驅動力，百貨周年慶也是滿足年輕人實現願望清單的最佳入手時機。