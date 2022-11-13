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把握2天！樂天Kobo閱讀器限時9折起 再送最高1,100元購書金

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
大獲好評的最新6吋螢幕閱讀器Kobo Clara2E，超輕量171g，還有IPX8防水功能。圖／樂天Kobo提供
大獲好評的最新6吋螢幕閱讀器Kobo Clara2E，超輕量171g，還有IPX8防水功能。圖／樂天Kobo提供

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其中最划算的組合首推樂天市場購買10.3吋螢幕的Kobo Elipsa（含觸控筆、保護殼套組），原價12,800元，搭配雙11優惠並領券現折後只要11,049元，現省1,751元，登錄表單再送1,100元購書金。而大獲好評最新的6吋螢幕閱讀器Kobo Clara2E，超輕量171g，還有IPX8防水功能，領券現折後只要3,942元，登錄表單再送600元購書金。如果你是金庸迷，更不能錯過樂天Kobo與遠流出版社推出獨家優惠，只要在樂天市場購買任一閱讀器，即可享1,666元獨家優惠價一次購足《射鵰三部曲（亮彩映象修訂版）》電子書套書，金庸迷千萬不能錯過。

雙11購物節，樂天Kobo閱讀器祭出超強優惠，購買閱讀器限時優惠9折起，全系列再送最高1,100元購書金。圖／樂天Kobo提供
雙11購物節，樂天Kobo閱讀器祭出超強優惠，購買閱讀器限時優惠9折起，全系列再送最高1,100元購書金。圖／樂天Kobo提供

雙11 金庸 電子書

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