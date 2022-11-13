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把握2天！樂天Kobo閱讀器限時9折起 再送最高1,100元購書金
雙11購物節週末繼續買，除了生活日用品，也別忘了補充知識能量。樂天Kobo電子書趁雙11檔期推出閱讀器限定優惠，即日起至11月14日，購買樂天Kobo閱讀器限時優惠9折起，全系列再送最高1,100元購書金，且11月13日前還有全站單筆滿555元送樂天點數111點的購書優惠，除原有銷售平台，近期也新增麗文校園購商城，提供學校教師、學生專屬優惠價。
其中最划算的組合首推樂天市場購買10.3吋螢幕的Kobo Elipsa（含觸控筆、保護殼套組），原價12,800元，搭配雙11優惠並領券現折後只要11,049元，現省1,751元，登錄表單再送1,100元購書金。而大獲好評最新的6吋螢幕閱讀器Kobo Clara2E，超輕量171g，還有IPX8防水功能，領券現折後只要3,942元，登錄表單再送600元購書金。如果你是金庸迷，更不能錯過樂天Kobo與遠流出版社推出獨家優惠，只要在樂天市場購買任一閱讀器，即可享1,666元獨家優惠價一次購足《射鵰三部曲（亮彩映象修訂版）》電子書套書，金庸迷千萬不能錯過。
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