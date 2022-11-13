Chaumet經典迎新年 Fabergé、TASAKI可愛珠寶傳心意

Chaumet經典迎新年 Fabergé、TASAKI可愛珠寶傳心意
年底佳節是互相送禮的季節，也是世界各地倒數迎接新一年的到來的歡慶時刻，珠寶精品紛紛推出具有季節氣息的新品與形象，分享一同慶祝的心意。法國珠寶品牌Chaumet耶誕新年形象中，在午夜十 二點敲響前，把精美禮物與藍色珠寶盒分送世界各地，閃閃發光的瑰麗金輝與璀璨美鑽傳遞各自的的幸福時刻與獨特故事。經典的Joséphine系列梨形設計隨煙火綻放、陪人們翩翩起舞。八角形的Bee My Love帶來守護的力量，Liens的設計串起相聚的歡欣與情感，項鍊護身符的背面還可鐫刻上密語，成為一件獨一無二的貼心禮物。
TASAKI 2022年的Holiday系列kugel系列和chants作品頌揚經典自然，以Akoya珍珠盈潤雅致的獨特光芒，點亮燈火輝煌的季節，將珠寶化做傳遞幸福與祝福的精靈。以蘋果與果葉的造型為靈感謬思的kugel系列，溫潤阿古屋珍珠搭配溫和K金，蘊含「You are the apple of my eye」的告白宣言；首次推出的櫻花金串鍊，則以珍珠果實及鑽石綠葉點亮美好佳節氣息。chants系列運用象徵溫暖浪漫的櫻花金勾勒冬日綻放的花朵，鑽石如露珠般滴落花瓣，搭配珍珠，傳達出TASAKI讚頌自然與佳節的意涵，成為節日送禮的浪漫首選。
以為俄國沙皇製作驚奇彩蛋聞名的費伯奇（Fabergé ），為耶誕新年推出兩款Heritage傳承系列新作：白金鑽石與黑琺瑯小海豹驚喜吊墜，和黃金鑽石白琺瑯雕刻珍珠母玫瑰驚喜吊墜，提供既有的北極熊、星星、雪花和企鵝之外全新的選擇。小海豹驚喜吊墜，打開白色蛋殼，可見俏皮張望的小海寶由潔白的藝術彩漆繪製而成、鬍鬚則是黃金，吊墜中間是由天河石和硅化瑪瑙製成的小平面，剔透如初雪。玫瑰驚喜吊墜則是在珍珠母貝雕刻成的玫瑰花朵中央點綴一枚鑽石花蕊，底座鑲18k黃金邊葉子由綠色琺瑯製成，作品除了Fabergé獨有的傳統技藝扭索式琺瑯工藝和手工雕刻工藝，也傳承品牌創始人彼得卡爾費伯奇擅長使用硬寶石製作精怪古靈的小動物吊墜和小擺設的特色，可透過官網訂購。
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