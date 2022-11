Chaumet經典迎新年 Fabergé、TASAKI可愛珠寶傳心意

年底佳節是互相送禮的季節,也是世界各地倒數迎接新一年的到來的歡慶時刻,珠寶精品紛紛推出具有季節氣息的新品與形象,分享一同慶祝的心意。法國珠寶品牌Chaumet耶誕新年形象中,在午夜十 二點敲響前,把精美禮物與藍色珠寶盒分送世界各地,閃閃發光的瑰麗金輝與璀璨美鑽傳遞各自的的幸福時刻與獨特故事。經典的Joséphine系列梨形設計隨煙火綻放、陪人們翩翩起舞。八角形的Bee My Love帶來守護的力量,Liens的設計串起相聚的歡欣與情感,項鍊護身符的背面還可鐫刻上密語,成為一件獨一無二的貼心禮物。

TASAKI 2022年的Holiday系列kugel系列和chants作品頌揚經典自然,以Akoya珍珠盈潤雅致的獨特光芒,點亮燈火輝煌的季節,將珠寶化做傳遞幸福與祝福的精靈。以蘋果與果葉的造型為靈感謬思的kugel系列,溫潤阿古屋珍珠搭配溫和K金,蘊含「You are the apple of my eye」的告白宣言;首次推出的櫻花金串鍊,則以珍珠果實及鑽石綠葉點亮美好佳節氣息。chants系列運用象徵溫暖浪漫的櫻花金勾勒冬日綻放的花朵,鑽石如露珠般滴落花瓣,搭配珍珠,傳達出TASAKI讚頌自然與佳節的意涵,成為節日送禮的浪漫首選。