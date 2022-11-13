SKM Park讓高雄飄雪了 首座7米高「雪花泡泡樹」登場

當城市的耶誕樹亮起，也宣告進入2022年尾聲的耶誕季。高雄SKM Park Outlets今年星光耶誕城，特別打造兩大耶誕樹，全台獨家7米高的「雪花泡泡樹」、「星光耶誕樹」，另有燦爛燈海、麋幻森林、璀璨光廊等裝置藝術，讓充滿陽光的高雄也飄下白雪了。

7米高的「雪花泡泡樹」座落於1樓中央廣場旁，外型以花開雕塑呈現，每日不斷降落充滿煙霧的泡泡，搭配每半小時的聲光秀。戶外街區的「星光耶誕樹」，每日14:00-21:00時段，每隔30分鐘開始飄雪，站在耶誕樹下感受夢幻的雪花紛飛。

超過10萬顆燈泡打造的「燦爛燈海」，由雪花及五芒星造型燈飾交叉點綴，抬起頭還可以看到吊掛在空中的耶誕老公公揮手，沿街漫步同時還有耶誕限定叮叮電車穿梭而過，有如置身耶誕童話小鎮。上百隻燈光麋鹿打造的「麋幻森林」沿路簇擁於花圃與樹林之間，為耶誕節慶注入可愛氛圍。位於草衙站2號出口處的「璀璨光廊」由點點星光交織而成的迎賓大道，就像漫步銀河下。

迎接耶誕節、跨年的置裝、交換禮物採購需求，SKM Park Outlets點數除了可以折消費抵外，即日起至1月2日扣除會員點數100點還可參加周周抽iPhone14 Pro Max 128GB、LocknLock環保用具、Le Creuset餐廚用品等。