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SKM Park讓高雄飄雪了 首座7米高「雪花泡泡樹」登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
高雄SKM Park Outlets點亮耶誕裝置。圖／SKM Park Outlets提供
高雄SKM Park Outlets點亮耶誕裝置。圖／SKM Park Outlets提供

當城市的耶誕樹亮起，也宣告進入2022年尾聲的耶誕季。高雄SKM Park Outlets今年星光耶誕城，特別打造兩大耶誕樹，全台獨家7米高的「雪花泡泡樹」、「星光耶誕樹」，另有燦爛燈海、麋幻森林、璀璨光廊等裝置藝術，讓充滿陽光的高雄也飄下白雪了。

7米高的「雪花泡泡樹」座落於1樓中央廣場旁，外型以花開雕塑呈現，每日不斷降落充滿煙霧的泡泡，搭配每半小時的聲光秀。戶外街區的「星光耶誕樹」，每日14:00-21:00時段，每隔30分鐘開始飄雪，站在耶誕樹下感受夢幻的雪花紛飛。

超過10萬顆燈泡打造的「燦爛燈海」，由雪花及五芒星造型燈飾交叉點綴，抬起頭還可以看到吊掛在空中的耶誕老公公揮手，沿街漫步同時還有耶誕限定叮叮電車穿梭而過，有如置身耶誕童話小鎮。上百隻燈光麋鹿打造的「麋幻森林」沿路簇擁於花圃與樹林之間，為耶誕節慶注入可愛氛圍。位於草衙站2號出口處的「璀璨光廊」由點點星光交織而成的迎賓大道，就像漫步銀河下。

迎接耶誕節、跨年的置裝、交換禮物採購需求，SKM Park Outlets點數除了可以折消費抵外，即日起至1月2日扣除會員點數100點還可參加周周抽iPhone14 Pro Max 128GB、LocknLock環保用具、Le Creuset餐廚用品等。

鈴鹿賽道樂園慶祝耶誕，家長們只要為孩子打扮「耶誕裝」，即日起至明年1月2日「平日限定」，一位大人購買一張全票，就可免費帶2位10歲以下孩童免費暢玩，留下親子間的耶誕回憶。

SKM Park Outlets星光耶誕城。圖／SKM Park Outlets提供
SKM Park Outlets星光耶誕城。圖／SKM Park Outlets提供
叮叮電車也換上耶誕限定新裝。圖／SKM Park Outlets提供
叮叮電車也換上耶誕限定新裝。圖／SKM Park Outlets提供
百隻麋鹿打造「麋幻森林」。圖／SKM Park Outlets提供
百隻麋鹿打造「麋幻森林」。圖／SKM Park Outlets提供
SKM Park Outlets星光耶誕城呈現飄雪景致。圖／SKM Park Outlets提供
SKM Park Outlets星光耶誕城呈現飄雪景致。圖／SKM Park Outlets提供

耶誕節 裝置藝術 親子

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