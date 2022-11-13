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戰酒黑金龍金箔酒3.6L龍騰虎躍 11月22日限時限量開搶

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
新酒款附有與瓶身相同風格的304不鏽鋼虎頭倒酒器。圖／味丹企業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
新酒款附有與瓶身相同風格的304不鏽鋼虎頭倒酒器。圖／味丹企業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2022年限量發行的戰酒黑金龍金箔酒來了！味丹企業今年再度攜手金門酒廠，發行「戰酒黑金龍金箔酒3.6L——龍騰虎躍」，除採用手工瓶最大容量極限的巨無霸蟠龍酒瓶，還尊榮升級加上霸氣琉璃虎頭，酒精度46度，每盒包括酒款乙瓶、專屬精美304不鏽鋼虎頭倒酒器乙個、LED燈座乙個，單盒建議售價9,999元。

戰酒黑金龍2020年發行的3.6公升金箔酒每盒原價8,888元，目前市價翻倍、已達20,000元以上。今年2022年升級版「戰酒黑金龍金箔酒3.6L——龍騰虎躍」，全台限量12,000盒，建議售價9,999元，每瓶都有瓶身編號，相當具增值潛力。新酒款預定11月22日於全家FamiPort開放預購，另全台菸酒專賣店也將陸續發售，實際購買辦法與價格依各通路為準。

升級版「戰酒黑金龍金箔酒3.6L——龍騰虎躍」邀請工藝大師張炳鈞雕塑活靈活現的霸氣虎頭，再以被譽為中國五大名器之一的琉璃製成。每一個琉璃虎頭都經過12道繁瑣的脫模鑄造、燒製工序，而且每道工序都不能有任何失誤，一旦有差錯就得重新製作，最後再搭配溫潤的琥珀色，細膩表現出老虎英姿煥發的模樣。

3.6公升巨無霸酒瓶瓶身的陰陽雕立體巨龍一樣出自張炳鈞大師之手，龍頭氣宇軒昂，龍身栩栩如生，細膩又活靈活現。並有具藝術質感的琉璃虎頭嵌入酒瓶，彷彿從盤旋的巨龍中一躍而出。本次還附有與瓶身相同風格的304不鏽鋼虎頭倒酒器，斟酒時，戰酒黑金龍金箔酒從老虎口中緩緩流出，備感尊榮。

「戰酒黑金龍」上市以來好評不斷，醇順口感更連續三年榮獲舊金山世界烈酒競賽（SWSC）金牌肯定。採用古法二蒸二釀釀酒技術，調和三年窖藏老酒，完美掌握白酒「甘、冽、醇、順」的黃金平衡比例。酒液色澤晶亮透徹、潔淨無瑕、聞香散發出漸層式的水梨與春天花香氣息，聞來舒暢不厭；入口後紮實且層次豐富的酒體，蘊涵梅子、奶油與辛香料的混合口感，感覺不到辛辣，取而代之的是柔順與綿甜爽口，尾韻回味悠長。

「戰酒黑金龍金箔酒」也是具備有溯源及通過安全證明的金箔酒，酒體融合全國唯一可溯源的9999等級汽化式食用級純金箔，來源有台灣銀行掛保證，製作也不同於傳統捶打式或坊間進口金箔呈現碎片狀，係採汽化式製作成奈米粒子，成分不含重金屬也不會變黑，可安心食用，汽化式純金箔可以加速酒體熟成醇化，喝來更加順口。本次也搭配專屬精美LED燈座，細緻的金箔在透徹、晶亮的酒液中旋轉跳動，更顯光彩奪目。

總經銷味丹企業副總經理林忠勝表示，這些酒瓶都是手工生產，仰賴老師傅們在1200度的高溫環境下手工製瓶，每一瓶都又大又重，費力舉瓶、吹氣、塑形一氣呵成，老師傅每做15分鐘就要休息15分鐘，一天只能做80支，今年又增加琉璃，工序製作更為繁瑣，所以產能緩慢，將陸續分批供貨。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

具藝術質感的琉璃虎頭嵌入酒瓶，彷彿從盤旋的巨龍中一躍而出，栩栩如生。圖／味丹企業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
具藝術質感的琉璃虎頭嵌入酒瓶，彷彿從盤旋的巨龍中一躍而出，栩栩如生。圖／味丹企業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「戰酒黑金龍金箔酒3.6L——龍騰虎躍」全台限量12,000盒，建議售價9,999元。圖／味丹企業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「戰酒黑金龍金箔酒3.6L——龍騰虎躍」全台限量12,000盒，建議售價9,999元。圖／味丹企業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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