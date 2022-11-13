寶格麗期間限定進駐竹北 中性Serpenti包全台獨家首賣

來自義大利羅馬的精品品牌寶格麗（BVLGARI），即日起在遠東百貨竹北店1樓開設嶄新期間限定店。店舖承襲羅馬康多堤大道總店的設計，以五扇金色壯麗黃銅拱門為消費者開啟羅馬當代美學的完美體驗，並提供一系列完整齊全的商品：包含珠寶、腕表與配件等，款式豐富。為歡慶遠東百貨竹北期間限定店嶄新開幕，更特別推出首賣包款Serpenti Forever斜背包，以簡約的黑色霧面小牛皮，大膽搭配迷人的鍍釕黃銅蛇頭扣環以及附有裝飾的個性鍊帶和寬肩背帶，率性的時髦風格，毫不費力就能融入都會男女的日常配搭。

義大利設計一向注重美麗的造型、大膽的材質組合與色彩，講究精湛的製作工藝，這也體現於寶格麗期間限定店的裝潢上。櫥窗展櫃內採用代表羅馬陽光的品牌色番紅花橘的絲綢，為店面注入羅馬杏黃色陽光的活力與暖意，展櫃設計靈感受到著名義大利建築師及設計師Carlo Scarpa的啟發，並沿用古羅馬時期的頂級建材Pavonazzetto大理石打造而成，彷彿雕塑藝術品，展現義大利的精湛工藝。特別訂製的地毯繡有幾何圖騰，同樣以亮眼的番紅花橘色妝點，完美與萬神殿馬賽克地磚的圓形與方形呼應，代表品牌的八芒星圖騰，呈現永恆之城的壯麗氣魄。 寶格麗為遠東百貨竹北期間限定店開幕推出首賣包款Serpenti Forever黑色霧面小牛皮斜背包，約73,100元。圖／寶格麗提供 寶格麗為遠東百貨竹北期間限定店開幕推出首賣包款Serpenti Forever黑色霧面小牛皮斜背包，約73,100元。圖／寶格麗提供 知名KOL-JULIA HAGHJOO演繹BVLGARI Serpenti Forever黑色霧面小牛皮斜背包，約73,100元。圖／寶格麗提供 寶格麗遠東百貨竹北期間限定店。圖／寶格麗提供