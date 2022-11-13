你是犬派、貓派？DIOR、VERSACE官方LINE貼圖免費下載

你究竟是「犬派」、還是「貓派」？這無疑是豢養寵物永遠聊不膩的話題，現在不妨透過時尚品牌的LINE貼圖表達對愛犬或主子的支持吧。DIOR台灣LINE官方帳號，推出2022年全新限定BOBBY貼圖，在充滿創意巧思的插畫風格下，靈動描繪品牌創辦人迪奧先生的愛犬、忠實夥伴Bobby，並加入Dior Essential提包、Saddle馬鞍包與Mitzah絲巾等品牌經典設計元素，打造充滿俏皮趣味與活潑靈動的創意風格。即日起至12月8日加入DIOR LINE官方帳號，即可免費下載16款BOBBY動態貼圖。

而義大利品牌VERSACE首度發表官方LINE主題貼圖，則是以原創角色「Verlion」為主角。Verlion是一隻害羞乖巧的小貓咪，他的新朋友美杜莎送他一頭威風的獅子鬃毛，讓他 從此不再膽小沒自信。Verlion全新LINE貼圖系列共包含八個不同可愛的表情姿態，並結合Versace全新Greca Goddess迷宮女神包及Odissea運動鞋等時髦配件，現在起至2022年11月23日止，加入Versace官方LINE好友，即可免費下載Versace Verlion貓咪貼圖。 DIOR品牌創辦人迪奧先生與愛犬Bobby攝於1950年。圖／DIOR提供 DIOR台灣LINE官方帳號推出2022年全新限定BOBBY貼圖。圖／DIOR提供 DIOR品牌創辦人迪奧先生與愛犬Bobby攝於1950年。圖／DIOR提供 DIOR台灣LINE官方帳號推出2022年全新限定BOBBY貼圖。圖／DIOR提供