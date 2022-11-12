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日內瓦鐘表大賞 愛馬仕、寶格麗、梵克雅寶成最大贏家

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
愛馬仕的Le temps voyageur漫遊時光腕表，今年以兩種尺寸獲得兩個獎項雙料肯定，歸功於直覺、詩意的兩地時間顯示功能。圖 / Hermes提供
愛馬仕的Le temps voyageur漫遊時光腕表，今年以兩種尺寸獲得兩個獎項雙料肯定，歸功於直覺、詩意的兩地時間顯示功能。圖 / Hermes提供

一如電影產業中的「奧斯卡金像獎」，代表了美國好萊塢電影的年度殊榮，有「鐘表奧斯卡」之稱的日內瓦鐘表大賞（GPHG），甫公布了2022年的2得獎名單。除表彰獨立製表與傳統機械工藝，今年更有來自精品與珠寶本位的愛馬仕、寶格麗與梵克雅寶相繼成為「雙料」獲獎贏家，更帶來一場令人瞠目的創意與工藝饗宴。

愛馬仕的時光漫遊Arceau Le temps voyageur腕表，今年寫下一項特別紀錄：同只表款但以不同尺寸：41毫米的鈦金屬款、38毫米的精鋼款，分別拿下「最佳複雜」男女表大獎。關鍵就在於其「漫遊時光」機制，以最直觀、簡易的方式呈現了兩地時間功能，同時面盤上的世界地圖、則出自Jérôme Colliard 為愛馬仕設計的絲巾「馬術世界地圖」，再度展現了Hermes詩意與駿馬的浪漫情懷。

寶格麗（BVLGARI）的Serpenti Misteriosi頂級珠寶神秘腕表藍色漆藝與鑽石款，將僅1.2公分的BVL 100 Piccolissimo微型機械機芯「藏」入表款蛇首，雙圈式玫瑰金鱗片手鐲結構，則滿佈總重18.05克拉的724顆鑽石，另鑲嵌以綠松石，僅有當蛇首上揚開啟時，時間才會悄然顯示，進而得到「最佳珠寶表獎」的肯定；另一款獲得「無畏獎」的Octo Finissimo Ultra超薄三針腕表，則帶人一窺寶格麗的大膽洞見。當傳統機械表多捍衛著手工、機械價值的同時，這枚表款除實踐超薄成就，再將QR Code銘刻於機芯正面、可連結至專屬NFT。另闢蹊徑的大膽視野，展現品牌擁抱趨勢、但兼容傳統的非一般高度。

一向是日內瓦鐘表大賞常勝軍的梵克雅寶，今年則以Lady Arpels Heures Florales Cerisier腕表、Fontaine aux Oiseaux自動機械裝置分別下拿下「最佳創新獎」與「最佳機械鐘」兩項肯定。前者以繁複的機械機芯將面盤上靜止的寶石與花卉裝置，化為整點時「盛放」的一幀芬芳動態動畫，而後者則將座鐘結合音箱裝置、鳥禽的精雕動作與停駐有蜻蜓與荷花的水塘，唯妙唯肖。總工序大破25,200小時，並具八小時動力儲存，進而將座鐘「昇華」為一款工匠級的藝術機械裝置。

此外在獨立製表方面，MB&F則以LM Sequential EVO腕表獲金指針大獎，表款更具備17年內推出的第20枚機芯、別具意義。亨利慕時（H.Moser & Cie）則以Pioneer Cylindrical Tourbillon Skeleton腕表獲得「最佳陀飛輪」，另外來自芬蘭的Voutilainen，其獲「最佳工藝獎」的Ji-Ku腕表是與日本工匠北村辰夫合作，將金粉、大青蠑螺貝、金葉、石决明等各種素材，巧手拼接於面盤，更引人像穿越了一時光隧道，絢爛、華麗，任奇想無限展開。

MB&F獲得「金指針獎」的Legacy Machine Sequential Evo腕表。圖 / MB&F提供
MB&F獲得「金指針獎」的Legacy Machine Sequential Evo腕表。圖 / MB&F提供
獨立製表Trilobe今年獲得「小指針獎」的Nuit Fantastique Dune Edition腕表。圖 / 翻攝自 IG @ gphg_official
獨立製表Trilobe今年獲得「小指針獎」的Nuit Fantastique Dune Edition腕表。圖 / 翻攝自 IG @ gphg_official
Serpenti Misteriosi頂級珠寶神秘腕表藍色漆藝與鑽石款，價格店洽。圖 / 寶格麗提供
Serpenti Misteriosi頂級珠寶神秘腕表藍色漆藝與鑽石款，價格店洽。圖 / 寶格麗提供
H.Moser & Cie獲得「最佳陀飛輪」的Pioneer Cylindrical Tourbillon Skeleton腕表。圖 / H.Moser & Cie提供
H.Moser & Cie獲得「最佳陀飛輪」的Pioneer Cylindrical Tourbillon Skeleton腕表。圖 / H.Moser & Cie提供
Octo Finissimo Ultra超薄三針腕表，價格店洽。圖 / BVLGARI提供
Octo Finissimo Ultra超薄三針腕表，價格店洽。圖 / BVLGARI提供
獨立製表Krayon獲得「最佳日曆和天文表獎」的 Anywhere腕表。圖 / 翻攝自 IG @ gphg_official
獨立製表Krayon獲得「最佳日曆和天文表獎」的 Anywhere腕表。圖 / 翻攝自 IG @ gphg_official
梵克雅寶今年獲「最佳機械鐘」的Fontaine Aux Oiseaux automaton，集結了令人瞠目結合的頂級珠寶工藝。圖 / Van Cleef & Arpels提供
梵克雅寶今年獲「最佳機械鐘」的Fontaine Aux Oiseaux automaton，集結了令人瞠目結合的頂級珠寶工藝。圖 / Van Cleef & Arpels提供
Le temps voyageur漫遊時光腕表，95萬2,000元。圖 / Hermes提供
Le temps voyageur漫遊時光腕表，95萬2,000元。圖 / Hermes提供
帝舵TUDOR與法國海軍合作的Pelagos FXD腕表今年獲得「最佳潛水表」獎，也延續了TUDOR在GPHG的常勝軍紀錄。圖 / TUDOR提供
帝舵TUDOR與法國海軍合作的Pelagos FXD腕表今年獲得「最佳潛水表」獎，也延續了TUDOR在GPHG的常勝軍紀錄。圖 / TUDOR提供
用薄如蟬翼來形容寶格麗的超薄機芯，雖不中、亦不遠矣。圖 / BVLGARI提供
用薄如蟬翼來形容寶格麗的超薄機芯，雖不中、亦不遠矣。圖 / BVLGARI提供
梵克雅寶今年獲「最佳機械鐘」的Fontaine Aux Oiseaux automaton，是具時間顯示功能的工匠大師收藏級藝術創作。圖 / Van Cleef & Arpels提供
梵克雅寶今年獲「最佳機械鐘」的Fontaine Aux Oiseaux automaton，是具時間顯示功能的工匠大師收藏級藝術創作。圖 / Van Cleef & Arpels提供
寶格麗將1.2公分的機芯藏入Serpenti Misteriosi頂級珠寶神秘腕表的蛇首中，集美豔與工藝於一身。圖 / BVLGARI提供
寶格麗將1.2公分的機芯藏入Serpenti Misteriosi頂級珠寶神秘腕表的蛇首中，集美豔與工藝於一身。圖 / BVLGARI提供
獲得最佳創新獎的梵克雅寶Lady Arpels Heures Florales Cerisier腕表。圖 / Van Cleef & Arpels提供
獲得最佳創新獎的梵克雅寶Lady Arpels Heures Florales Cerisier腕表。圖 / Van Cleef & Arpels提供
獨立製表品牌Voutilainen獲得「最佳工藝獎」的Ji-Ku腕表。圖 / 翻攝自 IG @ gphg_official
獨立製表品牌Voutilainen獲得「最佳工藝獎」的Ji-Ku腕表。圖 / 翻攝自 IG @ gphg_official

愛馬仕 腕表

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