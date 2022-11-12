走趟三井OUTLET台中港店 耶誕節相遇夢幻迪士尼公主繪本

今年聖誕節，全台MITSUI OUTLET PARK都能看到迪士尼公主經典場景再現，林口、台中與台南店，即日起至明年2月28日止，打造「相遇公主」主題造景，實現童話幻想。台中港店「相遇公主奇幻繪本」主題，將迪士尼公主故事以塗鴉繪本方式呈現，搭配海景相當夢幻。

本次舉行「公主們與聖誕老公公的閃耀遊行」，台中港店於12月24日當天，邀請事先完成報名的小朋友，穿上迪士尼公主系列服飾，與聖誕老人上街遊行，活動當日參與全程即可獲贈精美禮物。

造景期間還有迪士尼公主主題快閃店，多款公主造型絨毛收納袋、樂高城堡等500多項商品，迪士尼粉絲們別錯過。

而在12月1日至明年2月28日止，YOU ARE ONE期間限定公主造景打卡Tag抽好禮，指定拍照打卡有機會獲得「《冰雪奇緣2》手作系列：印章組」、消費滿額另可參加「相遇公主拍貼相片」活動，數量有限、兌完為止。

台中港店以「相遇公主奇幻繪本」為主軸，迪士尼公主故事以塗鴉繪本方式創意呈現，設施內與海港相呼應的藍色系故事畫面。

南二口前的聖誕樹，頂端的公主皇冠閃閃發亮、枝枒間閃耀著象徵希望與期待的湛藍光芒，樹下的巨大故事繪本，正緩緩地傾訴浪漫的童話，而艾莎與安娜裝置在摩天輪下，與最新打造的冰雪宮殿一起亮相。

愛麗兒與小比目魚造景現身南二口後，輕靠書上與顧客欣賞海洋美景；後方的茉莉公主則盯著神燈，等待神燈精靈出現實現心願。