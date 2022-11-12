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為空間帶來絕對詩意！Aesop首推線香　從日本文學取材

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Aesop線香系列／1,150元。圖／Aesop提供
Aesop線香系列／1,150元。圖／Aesop提供

在疫情之後，更多人待在家中的時間變多，而如何讓私人空間更舒適、充滿品味則成為追求核心。以追求質感生活為本的Aesop，首度推出線香系列，並同步有青銅線香座，在家中點上線香，隨著煙霧裊裊上升，讓家中充滿詩意，更讓空間充滿著療癒、高品味的香氣。

Aesop的線香系列由日本線香工作室製造，並從日本文學中找到創作靈感，包括紫式部《源氏物語》、藤原道綱母《蜻蛉日記》與菅原孝標女《更級日記》，因此線香共有紫記線香、蜻蛉線香、更級線香等三款，而香氣也略有不同，但同樣有著多層次的風格。

香味由調香師巴納貝・菲永 Barnabé Fillion 設計，採用傳統混合技術與現代科學儀器，每枝線香約可燃燒30分鐘，每盒33支，包裝為回收紙盒，並搭配有鹿沼浮石小圓盤。

另外Aesop也推出可搭配線香的第二款家居配件「青銅線香座」，不對稱的設計，可以成為空間中最獨特的存在，僅在街邊店販售。

為歡慶年末時分，Aesop也推出2022年度禮盒「詩意之所」，呼應著全球不同店舖的特色，如「山岩漫步」天竺葵身體保養雙重奏，靈感來自雪梨 Aesop Pitt Street 的石材立面；「磚瓦綠洲」手部保養三件組的靈感源自首爾 Aesop Sounds Hannam 溫馨隱密的空間，「城市藍圖」由三件香芹籽保養系列的產品組成，與之呼應的店舖是鬧中取靜的香港 Aesop New Town Plaza。

Aesop青銅線香座／4,450元。圖／Aesop提供
Aesop青銅線香座／4,450元。圖／Aesop提供
Aesop 2022年度禮盒。圖／Aesop提供
Aesop 2022年度禮盒。圖／Aesop提供

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