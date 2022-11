靈兔報到！江詩丹頓藝術大師兔年腕表瞬跳、浮雕秀絕活

隨著歲末的推移,一年又要來到尾聲。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓(Vacheron Constantin)發表了傳統農曆年份的藝術大師(Métiers d’Art)兔年生肖The Legend of the Chinese Zodiac腕表,結合瑞士的剪影與東方的剪紙工藝,帶來一款無指針、視窗顯示的珍藏限量表款。

俗諺有云:「靜若處子、動如脫兔」,以形容兔子瞬間活躍的姿態。而從修長的雙耳、毛絨的毫髮,兔子也總予人文靜、討喜的印象,更在三大節日的中秋節中,具有討喜的故事色彩。江詩丹頓在藝術大師系列中,以品牌經典的2460G機芯,在40毫米的面盤四個視窗內,分別顯示了時鐘、分鐘、星期與日期,其中前兩者將為滑動式指示、後兩者則將為瞬跳式指示。