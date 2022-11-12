靈兔報到！江詩丹頓藝術大師兔年腕表瞬跳、浮雕秀絕活

隨著歲末的推移，一年又要來到尾聲。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）發表了傳統農曆年份的藝術大師（Métiers d’Art）兔年生肖The Legend of the Chinese Zodiac腕表，結合瑞士的剪影與東方的剪紙工藝，帶來一款無指針、視窗顯示的珍藏限量表款。

俗諺有云：「靜若處子、動如脫兔」，以形容兔子瞬間活躍的姿態。而從修長的雙耳、毛絨的毫髮，兔子也總予人文靜、討喜的印象，更在三大節日的中秋節中，具有討喜的故事色彩。江詩丹頓在藝術大師系列中，以品牌經典的2460G機芯，在40毫米的面盤四個視窗內，分別顯示了時鐘、分鐘、星期與日期，其中前兩者將為滑動式指示、後兩者則將為瞬跳式指示。