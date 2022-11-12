快訊

中重症增139例 9歲男童確診3周後MIS-C 全身皮疹、草莓舌住院

今本土+19,172、境外+52、死亡+60 莊人祥：較上周六減少24.9%

高雄政見會發言順序曝！陳其邁西裝配桃紅領帶 柯志恩休閒風白外套

聽新聞
test
0:00 / 0:00

靈兔報到！江詩丹頓藝術大師兔年腕表瞬跳、浮雕秀絕活

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
透過立體的半浮雕與大明火琺瑯，帶來了一款藝術大師兔年生肖腕表，頗具東方禪味。圖 / 江詩丹頓提供
透過立體的半浮雕與大明火琺瑯，帶來了一款藝術大師兔年生肖腕表，頗具東方禪味。圖 / 江詩丹頓提供

隨著歲末的推移，一年又要來到尾聲。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）發表了傳統農曆年份的藝術大師（Métiers d’Art）兔年生肖The Legend of the Chinese Zodiac腕表，結合瑞士的剪影與東方的剪紙工藝，帶來一款無指針、視窗顯示的珍藏限量表款。

俗諺有云：「靜若處子、動如脫兔」，以形容兔子瞬間活躍的姿態。而從修長的雙耳、毛絨的毫髮，兔子也總予人文靜、討喜的印象，更在三大節日的中秋節中，具有討喜的故事色彩。江詩丹頓在藝術大師系列中，以品牌經典的2460G機芯，在40毫米的面盤四個視窗內，分別顯示了時鐘、分鐘、星期與日期，其中前兩者將為滑動式指示、後兩者則將為瞬跳式指示。

面盤上再結合了兩種傳統工藝：半浮雕與大明火琺瑯，前者以精湛的技法擬現了花葉枝枒的春之浪漫，並以需由攝氏800至900度不等的大明火琺瑯，賦予了咖啡、湖水藍兩種面盤顏色。機芯動力的來源：江詩丹頓自製的2460G自動上鍊機芯是由237個零件組成，並通過日內瓦印記認證。表款將有粉紅金、鉑金兩種表殼材質，各限量9只，價格店洽。

在半浮雕金屬框架內需再以釉料填充，最後運用攝氏800至900度高溫燒製，考驗工匠耐心與技術。圖 / 江詩丹頓提供
在半浮雕金屬框架內需再以釉料填充，最後運用攝氏800至900度高溫燒製，考驗工匠耐心與技術。圖 / 江詩丹頓提供
藝術大師（Métiers d’Art）兔年生肖The Legend of the Chinese Zodiac腕表鉑金款，限量9只，價格店洽。圖 / 江詩丹頓提供
藝術大師（Métiers d’Art）兔年生肖The Legend of the Chinese Zodiac腕表鉑金款，限量9只，價格店洽。圖 / 江詩丹頓提供
機芯內的四個轉盤，分別對應了時鐘、分鐘、日期與星期四種時間資訊。圖 / 江詩丹頓提供
機芯內的四個轉盤，分別對應了時鐘、分鐘、日期與星期四種時間資訊。圖 / 江詩丹頓提供
在半浮雕金屬框架內需再以釉料填充，最後運用攝氏800至900度高溫燒製，考驗工匠耐心與技術。圖 / 江詩丹頓提供
在半浮雕金屬框架內需再以釉料填充，最後運用攝氏800至900度高溫燒製，考驗工匠耐心與技術。圖 / 江詩丹頓提供
藝術大師（Métiers d’Art）兔年生肖The Legend of the Chinese Zodiac腕表粉紅金款，限量9只，價格店洽。圖 / 江詩丹頓提供
藝術大師（Métiers d’Art）兔年生肖The Legend of the Chinese Zodiac腕表粉紅金款，限量9只，價格店洽。圖 / 江詩丹頓提供

瑞士 品牌

延伸閱讀

柬埔寨辦東協峰會 強人總理贈各國領袖國產腕錶

兩地時區、「中東面」和「藍金」！潮牌BAPE獻上翻玩話題表款

天降巨富？男子撿3隻兔子養來吃 瘋狂繁殖暴增百隻擠爆：賣掉一半了

Seiko復刻元祖計時碼表經典風格 改搭太陽能機芯回歸

相關新聞

全台唯一開賣！「想你到月球」張雨生特展主題房

南港老爺行旅與鄰近的臺北流行音樂中心（以下稱「北流」）攜手打造全台唯一、期間限定「想你到月球」張雨生特展主題房，結合太空...

靈兔報到！江詩丹頓藝術大師兔年腕表瞬跳、浮雕秀絕活

隨著歲末的推移，一年又要來到尾聲。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）發表了傳統農曆年份的...

交換禮物夠炫耀！迪奧經典蒙田禮盒囊括4款當紅產品

準備迎接年末交換禮物的旺季了，每次總不知道要拿什麼交換禮物嗎？法國保養彩妝品牌迪奧DIOR，壓軸推出「迪奧經典蒙田精裝禮...

全台首創「一站式住宅體驗」御盟國際驛館3個月起租

老齡化帶來各種新商機，全台首創、全滿足酒店式公寓「御盟國際驛館」日前開幕，主打御盟集團豪宅建設、「金馬賓館」的藝術與文化...

跨國實境解謎、抽新加坡機票！《星夢奇航》夢遊星國

新加坡旅遊局（以下簡稱新旅局）為了讓旅客重新想像新加坡旅遊的美好，推出一系列輕旅行的美食與住宿活動，為出國暖身。其中，首...

高雄漾藝術博覽會在駁二登場 青年新銳一展身手

扶植青年藝術家為主的高雄漾藝術博覽會，即起至13日在高雄駁二藝術特區蓬萊B4倉庫登場，展現青年創意奔放不設限的藝術樣貌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。