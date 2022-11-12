快訊

中重症增139例 9歲男童確診3周後MIS-C 全身皮疹、草莓舌住院

今本土+19,172、境外+52、死亡+60 莊人祥：較上周六減少24.9%

高雄政見會發言順序曝！陳其邁西裝配桃紅領帶 柯志恩休閒風白外套

交換禮物夠炫耀！迪奧經典蒙田禮盒囊括4款當紅產品

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
迪奧聖誕藍星美唇組、4,350元起。圖／迪奧提供
迪奧聖誕藍星美唇組、4,350元起。圖／迪奧提供

準備迎接年末交換禮物的旺季了，每次總不知道要拿什麼交換禮物嗎？法國保養彩妝品牌迪奧DIOR，壓軸推出「迪奧經典蒙田精裝禮盒」，超華麗的禮盒設計，一拿出來絕對超閃耀，還能引發驚呼聲，而且內含4款當紅產品，另外還有唇膏組、香氛組，消費滿額還加碼送限定包裝。

迪奧與義大利當代藝術家PIETRO RUFFO合作，推出的經典蒙田精裝禮盒，可說是迷你版的倒數日曆，四扇窗格中包括有J'adore香氛精巧版、Miss Dior花漾迪奧淡香水精巧版、迪奧精萃再生玫瑰微導精露精巧版、迪奧藍星唇膏#999精巧版等，都是迪奧必收的經典商品，售價3,800元。

喜愛唇膏的粉絲，則推出聖誕藍星美唇組，華麗的禮盒中可收藏三款迪奧藍星唇膏，還能自行挑選色號，再送迪奧時尚霧黑美妝包，超划算入手。

香氛控可鎖定花漾迪奧香氛粉漾組，內含Miss Dior花漾迪奧淡香水30ml，搭配潤唇膏與護手霜，滿天星斗的禮盒與粉色系產品，一整個夢幻感大爆炸。

即日起至12月底，凡於專櫃購買任一單品，有耶誕包裝紙妝點服務，買3件單品（含任一50ml香水或三件彩妝），送閃耀星辰聖誕禮物袋。

迪奧經典蒙田精裝禮盒、3,800元。圖／迪奧提供
迪奧經典蒙田精裝禮盒、3,800元。圖／迪奧提供
迪奧耶誕節主打香氛，並推出相關特惠組。圖／迪奧提供
迪奧耶誕節主打香氛，並推出相關特惠組。圖／迪奧提供
迪奧推出滿額送包裝。圖／迪奧提供
迪奧推出滿額送包裝。圖／迪奧提供

交換禮物 Dior

延伸閱讀

2022愛河灣聖誕燈光展演：高流河岸再現聲光秀，11/12起串連聖誕市集與表演

甜點控開炫！星巴克4款「聖誕杯子蛋糕」靈感來自星冰樂，聖誕打卡必備

2022聖誕倒數月曆23品牌搶先推薦！每年都想收藏的夢幻逸品

BLACKPINK化妝師親自解密！演唱會御用彩妝價錢超親民　Jennie愛用腮紅竟已斷貨

相關新聞

全台唯一開賣！「想你到月球」張雨生特展主題房

南港老爺行旅與鄰近的臺北流行音樂中心（以下稱「北流」）攜手打造全台唯一、期間限定「想你到月球」張雨生特展主題房，結合太空...

靈兔報到！江詩丹頓藝術大師兔年腕表瞬跳、浮雕秀絕活

隨著歲末的推移，一年又要來到尾聲。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）發表了傳統農曆年份的...

交換禮物夠炫耀！迪奧經典蒙田禮盒囊括4款當紅產品

準備迎接年末交換禮物的旺季了，每次總不知道要拿什麼交換禮物嗎？法國保養彩妝品牌迪奧DIOR，壓軸推出「迪奧經典蒙田精裝禮...

全台首創「一站式住宅體驗」御盟國際驛館3個月起租

老齡化帶來各種新商機，全台首創、全滿足酒店式公寓「御盟國際驛館」日前開幕，主打御盟集團豪宅建設、「金馬賓館」的藝術與文化...

跨國實境解謎、抽新加坡機票！《星夢奇航》夢遊星國

新加坡旅遊局（以下簡稱新旅局）為了讓旅客重新想像新加坡旅遊的美好，推出一系列輕旅行的美食與住宿活動，為出國暖身。其中，首...

高雄漾藝術博覽會在駁二登場 青年新銳一展身手

扶植青年藝術家為主的高雄漾藝術博覽會，即起至13日在高雄駁二藝術特區蓬萊B4倉庫登場，展現青年創意奔放不設限的藝術樣貌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。