交換禮物夠炫耀！迪奧經典蒙田禮盒囊括4款當紅產品

準備迎接年末交換禮物的旺季了，每次總不知道要拿什麼交換禮物嗎？法國保養彩妝品牌迪奧DIOR，壓軸推出「迪奧經典蒙田精裝禮盒」，超華麗的禮盒設計，一拿出來絕對超閃耀，還能引發驚呼聲，而且內含4款當紅產品，另外還有唇膏組、香氛組，消費滿額還加碼送限定包裝。

迪奧與義大利當代藝術家PIETRO RUFFO合作，推出的經典蒙田精裝禮盒，可說是迷你版的倒數日曆，四扇窗格中包括有J'adore香氛精巧版、Miss Dior花漾迪奧淡香水精巧版、迪奧精萃再生玫瑰微導精露精巧版、迪奧藍星唇膏#999精巧版等，都是迪奧必收的經典商品，售價3,800元。

喜愛唇膏的粉絲，則推出聖誕藍星美唇組，華麗的禮盒中可收藏三款迪奧藍星唇膏，還能自行挑選色號，再送迪奧時尚霧黑美妝包，超划算入手。

香氛控可鎖定花漾迪奧香氛粉漾組，內含Miss Dior花漾迪奧淡香水30ml，搭配潤唇膏與護手霜，滿天星斗的禮盒與粉色系產品，一整個夢幻感大爆炸。