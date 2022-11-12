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全台唯一開賣！「想你到月球」張雨生特展主題房

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
張雨生特展「想你到月球」主題房。圖／南港老爺行旅提供
張雨生特展「想你到月球」主題房。圖／南港老爺行旅提供

南港老爺行旅與鄰近的臺北流行音樂中心（以下稱「北流」）攜手打造全台唯一、期間限定「想你到月球」張雨生特展主題房，結合太空、宇宙、宇航員等元素，為主題樓層增添不少樂趣。主題房共兩間，即起開賣至2023年2月28日，含早餐每房3,300元起，住宿即送《想你到月球｜張雨生特展》門票2張，以及可愛的太空刺繡貼紙乙張。

南港老爺行旅此次攜手北流，開創全台唯一期間限定的張雨生特展主題房，搭配展覽主題「想你到月球FLY ME TO THE MOON & BACK」，分別呈現地球、月球視角，將兩間旅人客房設計為主題房「望向月球」、「望向地球」，呼應既是啟程也是回望。

主題也延伸至樓層梯廳，一出電梯就能感受到外太空氛圍，搭配牆面上Q版的裝飾插畫，同一種房型也呈現出不同格局視角，這也是南港老爺首次公開隱藏版的旅人客房。

「望向月球」為南港老爺隱藏版旅人客房，擁有L型大面積落地窗，與一般旅人客房格局不同，特別在玻璃上裝飾運用，設計出一整面的打卡牆，搭配點綴性的夜光貼紙，夜晚關燈，打開房內準備的星星投燈，瞬間彷彿進入外太空，化身宇航員。「望向地球」打卡牆則是設計在大片落地鏡子上，更顯壯觀，房門上的貓眼也可望向廊道牆上的地球，有如從月球靜靜眺望地球。

房內也準備北流董事長黃韻玲挑選推薦張雨生經典歌單，並擺放意義非凡的書籍，這些書也是激發張雨生創作靈感的來源。

期間入住主題房，每房加贈2張《想你到月球｜張雨生特展》展覽門票、Hi你好創意設計「刺繡貼紙」，以及Soft Kitchen自助式早餐。洽詢電話：02-7750-0588。

「想你到月球」主題房「望向月球」打卡牆。圖／南港老爺行旅提供
「想你到月球」主題房「望向月球」打卡牆。圖／南港老爺行旅提供
「想你到月球」主題樓層廊道。圖／南港老爺行旅提供
「想你到月球」主題樓層廊道。圖／南港老爺行旅提供

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