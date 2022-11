全台唯一開賣！「想你到月球」張雨生特展主題房

南港老爺行旅與鄰近的臺北流行音樂中心(以下稱「北流」)攜手打造全台唯一、期間限定「想你到月球」張雨生特展主題房,結合太空、宇宙、宇航員等元素,為主題樓層增添不少樂趣。主題房共兩間,即起開賣至2023年2月28日,含早餐每房3,300元起,住宿即送《想你到月球|張雨生特展》門票2張,以及可愛的太空刺繡貼紙乙張。

南港老爺行旅此次攜手北流,開創全台唯一期間限定的張雨生特展主題房,搭配展覽主題「想你到月球FLY ME TO THE MOON & BACK」,分別呈現地球、月球視角,將兩間旅人客房設計為主題房「望向月球」、「望向地球」,呼應既是啟程也是回望。

主題也延伸至樓層梯廳,一出電梯就能感受到外太空氛圍,搭配牆面上Q版的裝飾插畫,同一種房型也呈現出不同格局視角,這也是南港老爺首次公開隱藏版的旅人客房。

「望向月球」為南港老爺隱藏版旅人客房,擁有L型大面積落地窗,與一般旅人客房格局不同,特別在玻璃上裝飾運用,設計出一整面的打卡牆,搭配點綴性的夜光貼紙,夜晚關燈,打開房內準備的星星投燈,瞬間彷彿進入外太空,化身宇航員。「望向地球」打卡牆則是設計在大片落地鏡子上,更顯壯觀,房門上的貓眼也可望向廊道牆上的地球,有如從月球靜靜眺望地球。

房內也準備北流董事長黃韻玲挑選推薦張雨生經典歌單,並擺放意義非凡的書籍,這些書也是激發張雨生創作靈感的來源。