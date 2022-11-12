封城期間直播53場音樂會 鋼琴家列維特來台獻演貝多芬

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
被紐約時報讚譽為「本世紀最偉大的鋼琴家之一」的伊格爾．列維特（Igor Levit）訪台，爲樂迷獻上貝多芬極具代表性的《暴風雨》、《悲愴》、《杜鵑》、《華德斯坦》四首經典鋼琴奏鳴曲。圖／兩廳院提供 攝影／Peter Meisel
被紐約時報讚譽為「本世紀最偉大的鋼琴家之一」的伊格爾．列維特（Igor Levit）訪台，爲樂迷獻上貝多芬極具代表性的《暴風雨》、《悲愴》、《杜鵑》、《華德斯坦》四首經典鋼琴奏鳴曲。圖／兩廳院提供 攝影／Peter Meisel

被紐約時報讚譽為「本世紀最偉大的鋼琴家之一」的伊格爾．列維特（Igor Levit），今( 12日)晚將在國家音樂廳登台，首度以獨奏會形式演出，爲樂迷獻上貝多芬極具代表性的《暴風雨》、《悲愴》、《杜鵑》、《華德斯坦》四首經典鋼琴奏鳴曲。啟售兩週票券即完售。

年僅35歲的猶太裔鋼琴家列維特生於俄國，8歲移民至德國，2005年18歲即以最年輕的參賽者，拿下魯賓斯坦國際鋼琴大賽銀牌、最佳室內樂演奏獎、最具觀眾人緣獎、最佳當代作品演奏等四獎項。2013年列維特成為索尼音樂簽約藝人，首張錄製專輯即選擇貝多芬創作後期的鋼琴奏鳴曲。列維特演奏的貝多芬受國際樂評高度評價，英國BBC音樂雜誌形容為「無懈可擊的貝多芬：列維特設立了難以超越的新標準。」

列維特曾在訪問時表示「不希望當個只會彈奏琴鍵的人」，他不僅參與各種社會抗爭的表演，也積極捍衛人權，參與政治議題，並以此在2019年獲得第五屆國際貝多芬獎，隨後於2020年一月獲得國際奧斯威辛委員會頒發的「雕像B獎」，2020年十月被授予德意志聯邦共和國功績勳章。2020 年春季德國封城期間，列維特於推特上直播的53場現場音樂會，在全世界感到孤立和絕望的時刻，透過音樂傳遞力量。

兩廳院與力晶文化基金會攜手於國家兩廳院演奏廳推出「力晶美學藝堂」系列教育活動，提供樂迷與國際巨星近距離交流的珍貴機會，今天上午10:30將由列維特與鴻鴻（閻鴻亞）講座對談、晚上6:30由呂岱衛演前導聆，引領觀眾進入豐富飽滿的音樂世界 。節目資訊詳見官網 https://reurl.cc/OE1RWr。

貝多芬 兩廳院 德國

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