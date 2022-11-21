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折折盒一秒換兩種型態！創造無限可能 居家戶外新經典

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

許多物品的功能由其型態定義，如果一個物品具備不只一種型態，能夠擁有多少不同的功能呢？以極簡風格著名的台灣品牌 ZENLET，研發出簡約、直覺的多功能「折折盒」，利用食品級耐熱矽膠結合隱藏式磁鐵，藉由型態變化延伸出各式各樣的用途。輕便多樣化的使用方式，讓「折折盒」不只在家使用，更適合到戶外野餐使用。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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只需要輕輕將「折折盒」四角聚攏，內埋式隱藏磁鐵即可讓折折盒成形，立刻變化出置物、收納的功能，清洗時只需一秒攤平即可零死角沖洗。平時可平面收納，並搭配磁吸特性吸附於金屬表面，需要置物時隨即創造空間，適合生活空間有限的現代消費者，以及講究一物多用的戶外玩家們。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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平面型態的「折折盒」可作為餐墊、隔熱墊，且因使用添加日本銀離子的食品級耐熱矽膠，充當臨時餐盒、就手餐盤也恰到好處。舉凡戶外野餐、烤肉、外帶輕食、餵食毛小孩等等時機都能派上用場，無食品安全疑慮。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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「折折盒」特殊磁吸結構，免除容易藏污納垢的卡扣與卡榫，一秒即可攤平清洗，耐熱材質適用於任何洗烘碗機型，毋須擔心殘渣卡垢與清洗問題，對於減少一次性塑料也多了一種新的選擇。「折折盒」靈感來自台灣家庭中常見的老朋友–廣告紙垃圾折盒，但油漬易滲出，還需要費時製作等痛點，啟發團隊構思更為現代但仍然經典的解決方案，於是折折盒在2022年時誕生，希望能夠透過設計創造家庭聚會中新的經典。即日起於 有.設計uDesign限時集購中，更多活動內容請洽商品頁面

野餐 烤肉 團隊

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