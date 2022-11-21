折折盒一秒換兩種型態！創造無限可能 居家戶外新經典

許多物品的功能由其型態定義，如果一個物品具備不只一種型態，能夠擁有多少不同的功能呢？以極簡風格著名的台灣品牌 ZENLET，研發出簡約、直覺的多功能「折折盒」，利用食品級耐熱矽膠結合隱藏式磁鐵，藉由型態變化延伸出各式各樣的用途。輕便多樣化的使用方式，讓「折折盒」不只在家使用，更適合到戶外野餐使用。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

只需要輕輕將「折折盒」四角聚攏，內埋式隱藏磁鐵即可讓折折盒成形，立刻變化出置物、收納的功能，清洗時只需一秒攤平即可零死角沖洗。平時可平面收納，並搭配磁吸特性吸附於金屬表面，需要置物時隨即創造空間，適合生活空間有限的現代消費者，以及講究一物多用的戶外玩家們。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

平面型態的「折折盒」可作為餐墊、隔熱墊，且因使用添加日本銀離子的食品級耐熱矽膠，充當臨時餐盒、就手餐盤也恰到好處。舉凡戶外野餐、烤肉、外帶輕食、餵食毛小孩等等時機都能派上用場，無食品安全疑慮。

圖 / 有.設計 uDesign 提供