陳昊森、孫盛希、周予天出席Burberry派對結星光最大團

Burberry台北101專賣店甫於本周正式重新開幕，星光大道則於今晚晚間展開，包含頑童MJ116、J.Sheron、孫盛希、吳卓源、林映唯、周予天、陳昊森、全數到場，同時「國民姐夫」具俊燁也現身擔任DJ打碟，讓Burberry與台北101變身超大派對，熱力十足。

吳卓源受訪時表示，今晚的氣氛非常派對，讓她最想要搭配自己的歌曲「Otherside」，因為「Burberry takes me to Otherside」，她並表示自己平常喜歡穿得休閒、有點chill，但手上的Lola就可以成為亮點單品，並表示自己已經準備好收集每一色的Lola包。「小美」林映唯則是第二次參加Burberry在台北101的活動，相較於前一次店內以「動物王國」為主題的童趣，她大讚今日走入Burberry台北101專賣店時，像是「走進美術館」，藝術氣息濃厚。

男星周予天則分享了關於派對跑趴造型，他特別重視配件與配色，進而創造出層次與反差；陳昊森則以黑毛衣搭配金屬鍊帶的Lola並展現出愛不釋手的神情，當被問到假如可以拍攝一部微電影時，他最想邀請、最喜歡的女主角則是韓國全民女神IU，並靦腆表示：「越素顏越喜歡」。

而由於Burberry的精神源起於倫敦，J.Sheron則想像，假如有天去倫敦開演唱會，他最想邀請Adele同台表演，至於表演哪首歌曲？他則幽默回應會是「Hello」，因為要表示禮貌，唱首歌、「先打個招呼」。J.Sheron更進一步頗析何謂英倫搖滾？由於英倫跟台灣天氣很像，帶點濕冷，而相較於美式搖滾，英倫搖滾會是再沉一點，「但越聽越有味道」。