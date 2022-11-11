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收跟騷法告誡函 四叉貓：會讓高虹安和其團隊付出代價

陳昊森、孫盛希、周予天出席Burberry派對結星光最大團

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
吳卓源表示自己平常喜歡穿得休閒、有點chill，但手上的Lola就可以成為亮點單品，並表示自己已經準備好收集每一色的Lola包。記者吳致碩 / 攝影
吳卓源表示自己平常喜歡穿得休閒、有點chill，但手上的Lola就可以成為亮點單品，並表示自己已經準備好收集每一色的Lola包。記者吳致碩 / 攝影

Burberry台北101專賣店甫於本周正式重新開幕，星光大道則於今晚晚間展開，包含頑童MJ116、J.Sheron、孫盛希、吳卓源、林映唯、周予天、陳昊森、全數到場，同時「國民姐夫」具俊燁也現身擔任DJ打碟，讓Burberry與台北101變身超大派對，熱力十足。

吳卓源受訪時表示，今晚的氣氛非常派對，讓她最想要搭配自己的歌曲「Otherside」，因為「Burberry takes me to Otherside」，她並表示自己平常喜歡穿得休閒、有點chill，但手上的Lola就可以成為亮點單品，並表示自己已經準備好收集每一色的Lola包。「小美」林映唯則是第二次參加Burberry在台北101的活動，相較於前一次店內以「動物王國」為主題的童趣，她大讚今日走入Burberry台北101專賣店時，像是「走進美術館」，藝術氣息濃厚。

男星周予天則分享了關於派對跑趴造型，他特別重視配件與配色，進而創造出層次與反差；陳昊森則以黑毛衣搭配金屬鍊帶的Lola並展現出愛不釋手的神情，當被問到假如可以拍攝一部微電影時，他最想邀請、最喜歡的女主角則是韓國全民女神IU，並靦腆表示：「越素顏越喜歡」。

而由於Burberry的精神源起於倫敦，J.Sheron則想像，假如有天去倫敦開演唱會，他最想邀請Adele同台表演，至於表演哪首歌曲？他則幽默回應會是「Hello」，因為要表示禮貌，唱首歌、「先打個招呼」。J.Sheron更進一步頗析何謂英倫搖滾？由於英倫跟台灣天氣很像，帶點濕冷，而相較於美式搖滾，英倫搖滾會是再沉一點，「但越聽越有味道」。

全新開幕的Burberry台北101專賣店，透過交錯的金屬網格和棋盤格瓷磚地板，將Burberry經典的格紋以不同形式演繹，佔地934平方米、約合283坪的空間內，再分成男裝區、女裝區、童裝區、絲巾區、Ready to wear、風衣區等多個場域分類。同時店內再陳列有品牌與Minecraft合作的聯名商品，將為期間限定生產，全世界僅約7間專賣店，台北101則是全台獨家，限定販售。

陳昊森今日以一身黑色勁裝搭配身上的Lola包款，展現都會俐落。記者吳致碩 / 攝影
陳昊森今日以一身黑色勁裝搭配身上的Lola包款，展現都會俐落。記者吳致碩 / 攝影
孫盛希今晚出席Burberry派對時，身上風衣拼接上大量金屬裝飾，因此律動時將發出清脆音響，也帶來宛如年底聖誕節鈴聲的節慶暗示。記者吳致碩 / 攝影
孫盛希今晚出席Burberry派對時，身上風衣拼接上大量金屬裝飾，因此律動時將發出清脆音響，也帶來宛如年底聖誕節鈴聲的節慶暗示。記者吳致碩 / 攝影
Burberry台北101專賣店以佔地約283坪的寬廣空間，帶來包含男女裝、風衣、配件、童裝的全品項風格之選。記者釋俊哲 / 攝影
Burberry台北101專賣店以佔地約283坪的寬廣空間，帶來包含男女裝、風衣、配件、童裝的全品項風格之選。記者釋俊哲 / 攝影
J.Sheron覺得較於美式搖滾，英倫搖滾會是再沉一點，「但越聽越有味道」。記者吳致碩 / 攝影
J.Sheron覺得較於美式搖滾，英倫搖滾會是再沉一點，「但越聽越有味道」。記者吳致碩 / 攝影
周予天今日以米色夾克搭配白襯衫、黑領帶內搭黑色長裙並有著Burberry戰馬騎士的壓印圖騰。記者吳致碩 / 攝影
周予天今日以米色夾克搭配白襯衫、黑領帶內搭黑色長裙並有著Burberry戰馬騎士的壓印圖騰。記者吳致碩 / 攝影
謝欣穎今晚出席了Burberry派對活動，並表示明年將有新電影將要進行拍攝。記者吳致碩 / 攝影
謝欣穎今晚出席了Burberry派對活動，並表示明年將有新電影將要進行拍攝。記者吳致碩 / 攝影
Burberry台北101專賣店內的童裝區，小鹿人型公仔全部穿上了可愛Burberry童裝，大秀玩趣。記者釋俊哲 / 攝影
Burberry台北101專賣店內的童裝區，小鹿人型公仔全部穿上了可愛Burberry童裝，大秀玩趣。記者釋俊哲 / 攝影
走高冷風格的小美林映唯，大讚今日走入Burberry台北101專賣店時，像是「走進美術館」，藝術氣息濃厚。記者吳致碩 / 攝影
走高冷風格的小美林映唯，大讚今日走入Burberry台北101專賣店時，像是「走進美術館」，藝術氣息濃厚。記者吳致碩 / 攝影

Burberry 台北101 派對

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