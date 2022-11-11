頑童MJ116瘦子、大淵、小春再合體 Burberry星光幹大事

Burberry台北101專賣店甫於本周正式重新開幕，星光大道則於今晚晚間展開，包含頑童MJ116、J.Sheron、孫盛希全數到場，同時大S徐熙媛老公具俊燁也在現身擔任DJ打碟，讓Burberry與台北101變身超大派對，熱力十足。

今晚頑童MJ116的瘦子E.So與大淵、小春在精品場合罕見再合體，其中瘦子、小春兩人分別以格紋單品造型，而大淵則以寬大外套搭配內裡的連帽外套展現多層次穿搭。聯訪時大淵先幽默自嘲，雖然已經穿了oversized的外套但仍顯得貼身，「很可愛吼～」瘦子則爆料，三人之中只有自己在跨年沒有工作，但也因為這樣覺得自己運氣很好、可以陪家人，「滿好的。」

三人現場不僅展現好默契與情誼，大淵更主動幫瘦子「打廣告」，提醒瘦子的「地囚人」演唱會高雄、台北場門票已售完，但加開的台中場明日開賣，呼籲大家去搶票。最後現場更意外揭露，頑童116明年還將有新專輯曝光，但當被追問何時將會發表時？大淵則低調表示無法保證，但只能說新專輯已經在路上，也令人更加期待。

全新開幕的Burberry台北101專賣店，透過交錯的金屬網格和棋盤格瓷磚地板，將Burberry經典的格紋以不同形式演繹，同時入口處的「天空之鏡（Mirrored Ceilings）」更帶來寬闊感受。佔地934平方米、約合283坪的空間內，再分成男裝區、女裝區、童裝區、絲巾區、Ready to wear、風衣區等多個場域分類。