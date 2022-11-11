螢幕CP劉冠廷、李霈瑜為lululemon首間台灣獨立店合體 大霈美穿新裝自捧「我覺得自己特別正」
加拿大的頂級運動休閒品牌lululemon在台拓點腳步不停歇，繼今年前進高雄後，不到半年又選在忠孝SOGO百貨正對面，打造台北第五家、同時也是台灣第一個獨立街邊店，相對位於百貨的據點，意義截然不同。除此之外，lululemon再以連結在地精神出發，讓全新的忠孝復興門市，提供品牌首個社區空間，未來將會陸續在此舉辦免費小型的體驗活動，藉此攜手周邊商家、民眾一起成長發展。
於是在lululemon忠孝復興門市正式開幕前，品牌邀請了「螢幕情侶檔」劉冠廷、李霈瑜搶先逛，並體驗了正念活動。提到運動習慣，劉冠廷自招並沒有特別熱衷的部分，但會視工作地點，若是在走路30分鐘內的，都會盡量步行前往；對活動穿著的連帽衝鋒衣十分欣賞，覺得「多口袋，方便實用，而且腋下還有散熱設計」。而「大霈」李霈瑜則對lululemon的產品很熟悉，更力推女性消費者必買品牌的瑜珈褲系列，認為設計貼心，完全符合需求。另外大霈還提到先前穿著lululemon的Hike系列服裝去走步道時，「我覺得自己特別正」，但冬天到來，她認為必備羽絨或鋪棉背心，做好保暖禦寒格外重要。
lululemon忠孝復興門市占地三層樓，整體店裝設計上以石材為基底揉合部分木質牆面，一樓為全男裝系列是同類品牌少見規劃、二樓則為女裝系列，全台首見的社區空間則位在地下2樓。包含李霈瑜大力推薦的Align系列瑜珈褲和近年熱賣的男裝ABC系列褲款，在這家新店面都有完整呈現。同時，lululemon還預告，將於12月中旬進駐微風百貨松高店，成立全新大店，讓產品陳列更全面。
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