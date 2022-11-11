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日內瓦鐘表大賞揭曉！Grand Seiko笑納最佳精準複雜獎、TAG Heuer獲最佳經典表肯定

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Grand Seiko以Kodo恆定動力陀飛輪腕表，把2022年GPHG的最佳精準複雜大獎抱回，Seiko社長（右一）與腕表設計師，親自把獎領回。圖／GPHG、Seiko提供
Grand Seiko以Kodo恆定動力陀飛輪腕表，把2022年GPHG的最佳精準複雜大獎抱回，Seiko社長（右一）與腕表設計師，親自把獎領回。圖／GPHG、Seiko提供

鐘表界的奧斯卡，2022年日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d'Horlogerie de Genève, GPHG）揭曉，一共有20只腕表獲得重量級評審的青睞，分獲不同獎項。其中唯一來自日本的Grand Seiko就打敗了歐陸眾多一線品牌，以恆定動力陀飛輪腕表，首度拿下具象徵性的最佳精準複雜大獎，Seiko社長内藤昭夫更是親自飛抵現場，笑著把獎抱回家。

Grand Seiko過去也曾獲得日內瓦鐘表大賞其他獎項，然而今年則是更進一步，在講究精準與複雜性的領域，擊敗瑞士、德國製表品牌，把最佳精準複雜大獎帶走，的確是使人刮目相看。而奪得大獎的正是今年3月首度於鐘表與奇蹟日內瓦沙龍展現身的KODO恆定動力陀飛輪腕表，Grand Seiko把兩大複雜功能結合在一起，但卻能維持每日誤差只有＋5至-3秒的精準度，放眼整個業界，還真的沒有幾個品牌能做到，因此獲得評審青睞，一點也都不意外；當初在於鐘表與奇蹟日內瓦沙龍曝光時，獨家結構便讓專家們都留下深刻印象。

泰格豪雅睽違6年，再度以Monaco Gulf特別版腕表獲得日內瓦鐘表大賞肯定，這也是品牌現任執行長Frédéric Arnault（左）上任後，首個重要鐘表獎項。圖／GPHG、TAG Heuer提供
泰格豪雅睽違6年，再度以Monaco Gulf特別版腕表獲得日內瓦鐘表大賞肯定，這也是品牌現任執行長Frédéric Arnault（左）上任後，首個重要鐘表獎項。圖／GPHG、TAG Heuer提供

而泰格豪雅（TAG Heuer）則是自2016年後，睽違6年，再度獲得日內瓦鐘表大賞的肯定。繼上一次以Monza計時碼表拿下當年的最佳復刻表後，今年則是藉由Monaco Gulf特別版腕表，贏得最佳經典表款的殊榮。提到TAG Heuer的招牌表款，從賽車運動擷取靈感的Ｍonaco計時碼表，可說是歷久彌新，人氣不衰，於是年年都有新款或是聯名設計。如同這只外觀設計延續以海灣石油的經典三色為基礎，讓經典的表盤配置頓時鮮活起來，但又有復古感，符合了「經典」特質，得獎也是實至名歸。

日內瓦 腕表

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